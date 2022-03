Chi vuole comprare oro dovrebbe pensare al futuro, anche se i suoi amici lo consigliano

Noto molte persone che consigliano metalli preziosi in questo periodo: Compra oro, perché l’oro è sicuro!, dice Adriano Asoltanieformatore di educazione finanziaria, in a colloquio concesso da HotNews.ro. Secondo lui, l’oro ha molte qualità, ma ha anche dei difetti.

“Allora ci è semplicemente venuto in mente. Pagherai sempre un compenso abbastanza consistente, soprattutto se vai nella direzione della gioielleria, ad esempio. Lì pagherai il marchio, la manodopera, i sassi”, spiega Asoltanie.

Secondo lui, acquistare oro in buone condizioni non è esattamente facile.

“Esiste la variante da investimento d’oro, che significa piccoli lingotti da 1 grammo, 2 grammi, 5 grammi, 10 grammi. Questo è oro puro da investimento. È un metodo di protezione per quando le persone si fanno prendere dal panico, per i momenti in cui devi lasciare la tua casa o il tuo paese. In quel momento, devi portare la ricchezza al portatore”, spiega l’esperto di educazione finanziaria.

Poi, dice, le persone si attaccano ai gioielli che hanno, alle riserve.

“Non è una direzione che consiglierei sicuramente in questo periodo perché è costoso da acquistare“E quando vuoi trarne vantaggio, di solito ci sono sconti piuttosto sostanziali”, ha detto.

Quindi non guadagni dal tuo metallo prezioso. È abbastanza difficile trarre profitto dal metallo prezioso.

L’altra variante, dice Asoltanie, oro in forma di investimento, di strumenti del mercato azionarioche dovrebbe far parte del portafoglio di qualsiasi investitore.

La percentuale consigliata per l’oro va dal 5% al ​​7% del portafoglio di un investitore.

Qual è il prezzo dell’oro in questi giorni?

Il giorno prima della guerra della Russia in Ucraina, il prezzo dell’oro era di 1.909 dollari l’oncia. Al momento in cui scrivo, il prezzo era di $ 1.992 l’oncia. Quindi è un aumento di poco superiore al 4%. Da notare che nei giorni scorsi aveva superato i 2.000 dollari, e successivamente il prezzo è sceso.

Se osserviamo la quotazione BNR, vediamo che il grammo d’oro il 23 febbraio era di 265 lei e ora ha raggiunto 288 lei, il che corrisponde a un aumento dell’8,6%.

Se guardiamo a BVB, ci sono certificati emessi da Erste e Raiffeisen che si muovono esattamente come il prezzo dell’oro: EBGLD1 e RCGLD. Uno è un grammo d’oro e l’altro è un decimo di oncia. Il prezzo di venerdì era di 288 lei, rispettivamente 980 lei.

In alcuni negozi online, un lingotto da 1 grammo è stato venduto per oltre 380 lei. In una delle banche in Romania che vende lingotti, il prezzo è di 753 lei / 2 grammi.

