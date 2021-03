Chiaia, aggredisce l’ex moglie davanti ai figli piccoli. Ecco cos’ è successo dopo

Napoli, quartiere Chiaia. Una donna è stata aggredita dall’ex marito davanti ai figli minorenni. Per fortuna se la caverà. I bambini purtroppo porteranno ancora per molto tempo le loro “ferite”. Non era la prima volta che accadeva un fatto del genere. L’ex, ha raccontato la donna, era stato già denunciato. Eppure, nonostante tutto, non si era arreso. Dalle parole adesso si è passati ai fatti. Così ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Carducci dove una donna era stata minacciata in strada.

Napoli, Quartiere Chiaia Le conseguenze dell’aggressione

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che stava minacciando una donna alla presenza dei figli minori. La vittima, inoltre, ha raccontato di aver già denunciato l’aggressore, suo ex marito, poiché in precedenti occasioni aveva avuto comportamenti violenti. P.P., 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori.