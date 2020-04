Chiara Ferragni e Fedez, quarantena da cuochi per la felicità dei fan

I vip per far passare la lunga giornata in casa le stanno per davvero provando tutte.

Fra tutti troviamo senz’altro Chiara Ferragni e Fedez costantemente al centro dell’attenzione.

Una tradizionale margherita è stato il primissimo esperimento di Chiara Ferragni in versione piazzaiola provetta. La moglie del rapper ha fatto vedere sulle proprie storie instagram dove è seguitissima il suo capolavoro appena sfornato ed è molta orgogliosa di lei stesso.

I fan non hanno potuto che apprezzare bombardando l’influencer di mi piace e cuori.

