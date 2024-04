Chiara Francini, chi è il compagno della nota attrice e conduttrice italiana

Chi è il compagno di Chiara Francini? L’attrice toscana ieri ha debuttato al suo one woman show, scopriamo però qualche cosa in più sulla sua vita privata.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Sono passate solo poche ore dalla messa in onda di Chiara e Forte, il primo show di prima serata, condotto da Chiara Francini: un debutto, quello su Rai Uno che le ha permesso di avere il suo successo, anche se con qualche critica.

Il motivo che però riporta l’attrice toscana al centro dell’attenzione ha a che fare con qualcosa di completamente diverso e di certo più privato: che cosa sappiamo del suo compagno. I due sono legati sentimentalmente da diciotto anni, anche se da sempre preferiscono mantenere un basso profilo.

Cerchiamo, dunque, di conoscere meglio l’uomo che dopo tutti questi anni, le fa ancora battere il cuore.

Chiara Francini, che cosa sappiamo del compagno Frederick

Frederick Lundqvist, è questo il nome del compagno dell’attrice, è originario di Lulea, capoluogo della provincia di Norrbotten. Nella sua carriera passata è stato un famoso calciatore, è riuscito anche a giocare nella nazionale svedese. Oggi, però, la sua vita è cambiata in modo radicale.

E’ un imprenditore e da tempo è proprietario della AB Basic&Safety, un’impresa di servizi per la sicurezza, oltre che partner dell’Agenzia governativa di Trasporti svedese e della Marina svedese.

Chiara Francini e Frederick Lundqvist: il loro un amore a distanza

E’ vero che i due fanno coppia fissa da 18 anni, ma è anche vero che il loro amore per la maggior parte del tempo va avanti a distanza: lei vive in Toscana e si sposta per esigenze di lavoro e lui vive per questioni anche legate alla sua professione in Svezia.

“Amo il suo humor nordico, somiglia molto al sarcasmo toscano è un uomo ironico, ma anche silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. Ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire. Tutti i giorni mi sento una principessa” ha rivelato in una sua passata intervista. Anche grazie al suo amore, l’attrice ha rivelato il grande desiderio di diventare mamma, un pensiero che fino a qualche tempo fa, ancora non l’aveva sfiorata.

“Essere donna è complesso e un figlio non deve essere una condizione imposta. Se non dovesse arrivare pazienza, non lo sentirei come un fallimento. Sento che si vive una volta sola e vorrei provare questa emozione, ma sono felice anche così“.