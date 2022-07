Christina Haack, chi è? Oggi, instagram, nuovo fidanzato

L’articolo seguente sarà incentrato sulla figura di Christina Haack. La donna di cui parleremo è sia un’investitrice immobiliare che una star, nella sua patria.

Acuta e brillante, la ragazza ha saputo sfruttare il suo talento per guadagnarsi una certa fama televisiva, tramite la sua partecipazione a programmi come Flip or Flop, trasmissione il cui argomento principale è la ristrutturazione di dimore.

La finanziatrice è divenuta celebre anche grazie a serie documentarie sul design, quali Christina on the coast.

La vita privata di Christina Haack

La trentottenne è ultimamente al centro di alcuni gossip che la vedono sposarsi in segreto con il suo compagno Giosuè Sala. Da quanto emerso, i due avrebbero compiuto il grande passo in California, durante i sei mesi appena trascorsi.

La ragazza avrebbe anche modificato il suo cognome, mutandolo da Haack in Hall. La splendente diva, dal sorriso accecante, corrisponderà quindi alla persona di Cristina Hall.

Dopo il cambio d’identità e la celebrazione del rito, la coppia sta pianificando una cerimonia intima con amici e parenti, per far sì che il loro sogno d’amore sia coronato da un degno festeggiamento.

La relazione è stata resa nota al pubblico fin dal mese di luglio 2021, tramite il social instagram. Sulla pagina della ragazza, sono infatti apparse alcune fotografie in cui erano ritratti lei e il suo ragazzo in Messico e un prezioso anello indossato dalla stessa. L’ultima immagine è stata poi immediatamente rimossa.

Joshua, questo il nome del marito, è il terzo coniuge di Christina Haack. A quanto pare, la giovane donna è stata sposata precedentemente con Tarek El Mousse, di 40 anni e poi con un altro personaggio del mondo della tv, prima di divorziare nuovamente nel 2020.

Dai due ex mariti, Christina ha avuto tra figli: una ragazzina e due bambini. Tutti e due hanno trovato, a loro volta, nuovi amori.

Instagram

Sul sito instagram, Christina Haack, o meglio Christina Hall, pubblica spesso immagini che sono concreta testimonianza del suo affetto per i suoi familiari o foto in cui sfoggia look impeccabili e al passo con la moda contemporanea.

Nella sua bio, ha indicato, mediante emoticon e inconfondibili segnali, tutti i cambiamenti che sono avvenuti di recente nella sua vita. Lo stesso pare aver fatto Joshua Hall, facendo riferimento alla nuova esistenza condivisa con Christina e i suoi tre pargoli.

La star Christina Hall oggi

Ad oggi, la signora Hall sembra essere una donna pienamente realizzata, con una famiglia felice.

Dopo la crisi vissuta con l’ex compagno Ant Anstead circa la custodia del figlio Hudson, in seguito al loro divorzio, Christina sembra essersi ripreda alla grande.

La situazione si è poi difatti risolta, giungendo ad un compromesso: i due hanno stabilito di affiancare il bambino insieme. Nonostante vi siano stati ulteriori problemi, in quanto l’ex marito si sarebbe poi lamentato del troppo tempo trascorso dal bimbo con la madre, le cose sembrano essersi aggiustate.

Attualmente, possiamo quindi asserire che la signora Haack sia felice e goda di un’esistenza quasi del tutto priva di ombre e conflitti.