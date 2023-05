Cibi che danneggiano i denti. Se volete denti sani, dovete evitarli!

Avete mai pensato che la frutta secca e le vitamine possano essere dannose per il vostro organismo? Sì, attaccano i denti! E se non ci si lava i denti dopo aver mangiato certi alimenti, si rischia di causare problemi dentali.

Il torrone, un prodotto a base di miele, zucchero e frutta secca, può rovinare i denti. Ma se ne siete molto ghiotti e non potete resistere alla tentazione, la soluzione è mangiarlo mentre lo sgranocchiate, perché il contatto prolungato con i denti aumenta il rischio di carie. Ed è fondamentale usare subito lo spazzolino! Questi consigli valgono per tutti i tipi di snack.

I succhi di frutta non sono molto innocui per i denti.

Le bevande concentrate, in particolare, hanno un alto contenuto di zuccheri e possono attaccare i denti come gli altri alimenti dolci. Il modo migliore per accedere a questi alimenti proteggendo la bocca è bere con una cannuccia per evitare il contatto tra la bevanda e i denti.

Le vitamine vanno sgranocchiate. Gli integratori di vitamina C in compresse sono sconsigliati! Questo perché lo zucchero che contengono è così fine che si attacca strettamente alla cavità orale, aumentando il rischio di carie. Utilizzare integratori vitaminici in capsule.

Frutta secca. Se la frutta fresca e umida fa bene alla salute orale, la frutta secca ha l’effetto esattamente opposto. Le sue fibre trattengono particelle di zucchero molto sottili, così come le vitamine e le caramelle masticabili. La soluzione migliore è sostituire una manciata di frutta secca con una mela.

Vino bianco. Anche l’acidità fa male ai denti. Le sostanze contenute nel vino bianco possono corrodere lo smalto, lasciando i denti senza protezione contro il cibo che si mangia. Se si beve vino bianco, è meglio mangiare contemporaneamente del formaggio: secondo blog.magzone.co.uk, è ricco di proteine, calcio e fosforo, che possono aiutare a contrastare gli effetti dell’acidità.