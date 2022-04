Ciclismo che passione? Allora scegliete una borraccia personalizzata

La vostra azienda ha dei clienti o dei dipendenti particolarmente sportivi e amanti del movimento? Oppure siete impegnati in qualche settore legato al ciclismo, inteso a vari livelli dal professionismo alla vendita di biciclette per le gite fuori porta? Beh, come per tutte le attività imprenditoriali a qualsiasi scala, saprete certamente che uno degli aspetti più importanti, soprattutto ai nostri giorni, per quanto riguarda la capacità di penetrazione e visibilità di un marchio, è quello legato alla promozione. Di essa fa parte anche la produzione di gadget e articoli omaggio, appunto per clienti, fornitori o dipendenti. Se, come detto, sport e attività fisica fanno parte del vostro mondo, perché non pensare al confezionamento di borracce ciclismo personalizzate? Un oggetto semplice, ma efficace e di sicura utilità e che non costituirà un investimento impossibile ma al contrario estremamente redditizio. Come? Continuate a leggere per scoprirlo.

UN’IDEA REGALO PER LE AZIENDE MA NON SOLO

Nell’introduzione a questo articolo abbiamo parlato soprattutto di gadget aziendali destinati a clienti o dipendenti. In realtà, articoli come le borracce personalizzate per le biciclette hanno anche un’altra interessante destinazione d’uso, ovvero i gadget per i partecipanti a corse amatoriali e non.

L’idea è semplicissima: una borraccia da bici con il logo della marca di preferita, o della corsa appena terminata o di un determinato evento, che può fungere da pratico souvenir di quell’esperienza oltre che come utile oggetto per le proprie gite sulle “bighe a due ruote”.

Insomma, una borraccia personalizzata è un regalo di sicuro effetto per chi organizza eventi sportivi, per chi vi partecipa e/o per aziende nel settore del ciclismo, o i cui clienti e dipendenti sono appassionati di bici. Chi organizza gare, infatti, regalandola ai partecipanti otterrà una “sponsorizzazione” gratuita e volontaria presso gli amanti di questo sport per molti mesi. Se invece fate parte di un gruppo amatoriale, realizzare le borracce personalizzate vi renderebbe ancora di più una squadra “vera”, simile a quelle che si contendono Giro d’Italie e Tour de France.

UN CATALOGO PRATICAMENTE INFINITO

Già, ma come realizzare delle borracce da ciclismo personalizzate? È semplicissimo e come sempre è la Rete che ci viene incontro. Sono sempre di più, infatti, le aziende che realizzano oggetti di vario genere customizzati secondo le esigenze degli utenti. Tutto quello che ci resta da fare è scegliere il modello più consono alle nostre esigenze e gusti, in un catalogo pressoché infinito a livello di tipologia, materiale e colori.

Borracce dall’apertura facile (con beccuccio estraibile, in modo da utilizzarla aprendola con i denti e senza staccare le mani dal manubrio), con una impugnatura comoda e ferma per estrarle e poi rimetterle nel portaborraccia, leggera (per non essere troppo gravosa sul peso da portare durante la gara o la gita: un litro d’acqua equivale a un chilo in più da portare: meglio dunque quelle da mezzo litro o al massimo 750 ml) e possibilmente in grado di mantenere la temperatura dell’acqua, oltre che naturalmente semplice da riempire.

Una volta identificato il tipo di borraccia desiderato, si passa poi alla scelta della personalizzazione. Innanzitutto, la tecnica: serigrafia o tampografia sono quelle più indicate e utilizzate, perché mantengono vivi i colori di logo e/o scritte e resistenti all’uso e ai lavaggi.