Ciliegie: proprietà, controindicazioni, calorie, ricette, periodo

Le ciliegie sono il frutto preferito di tantissime persone per la loro dolcezza ed il sapore unico. Ma non tutti conoscono le calorie ciliegie e le proprietà delle ciliegie e soprattutto le ciliegie benefici. Scopriamo insieme, in questa breve guida, se le ciliegie fanno bene e quali sono le tante varietà di questo frutto.

Il frutto amato da tutti

Tra metà maggio e fine giugno veniamo inondati di immagini ciliegie fresche. Non si trovano infatti in tutto il resto dell’anno perché quella è la loro stagione, a ridosso tra primavera e estate.

La ciliegia, cherry ciliegia in inglese e cereza ciliegia in spagnolo, è un frutto molto amato che può essere di due varietà diverse. Le ciliegie varietà possono essere le dolci e le acide. Le prime prendono anche il nome di tenerine e duroni ciliegie e le seconde, quelle acide, sono le amarene. Esistono anche le ciliegie bianche.

È possibile trovarle anche fuori stagione quando vengono coltivate in serra, oppure in trentino sono prodotte ad agosto.

Calorie delle ciliegie

Se si dovesse fare un confronto con altri tipi di frutta, la ciliegia contiene più calorie. Ad esempio sono più caloriche di altra frutta della stessa stagione, come meloni ed angurie per l’alto contenuto di zuccheri.

Le ciliegie calorie dipendono molto anche dal tipo di ciliegia, ad esempio le tenerine o i duroni hanno più zuccheri rispetto a quelle acide.

Nonostante questo sono perfette per ogni tipo di regime alimentare, anche in caso di dieta, ma è bene tenere a mente che bisogna consumare ogni tipo di frutta con moderazione.

Nelle ciliegie valori nutrizionali troviamo non solo zuccheri e acqua ma anche molti sali minerali tra cui potassio, rame e magnesio e la vitamina C.

Sono tantissime le proprietà delle ciliegie che contengono sostanze antiossidanti ottime per il nostro organismo. Vediamo nel dettaglio le proprieta’ delle ciliegie.

Ciliegie proprietà e benefici delle ciliegie

Come abbiamo già accennato, tra le proprietà di questo frutto ce ne sono anche di antiossidanti. Questo significa che i benefici ciliegie sono importantissimi per la nostra salute e per il benessere del nostro organismo. È possibile infatti prevenire l’invecchiamento e molti dei disturbi ad esso legati.

Posseggono anche proprietà antinfiammatorie, aiutano a prevenire e ridurre alcune patologie cardiovascolari o tumorali. Prevengono anche il diabete e l’artrite.

Insomma, abbiamo già affermato che è bene non abusarne come con qualsiasi tipo di alimento, ma consumare la giusta dose e nella stagione giusta non può che apportare benefici al nostro corpo.

Come si scrive ciliegie: ciliegia plurale?

Sorgono sempre tantissimi dubbi al momento di scrivere il nome di questo famosissimo frutto.

Qual è il plurale di ciliegia? Si scrive ciliege o ciliegie?

Il plurale ciliegia è senza alcun dubbio ciliegie e non ciliege. Se dovesse ritornarvi per qualsiasi motivo questo dubbio tenete a mente che quando la sillaba finale è preceduta da una vocale dovrà mantenere la i. Nel caso in cui la sillaba fosse preceduta da consonante non si dovrebbe mantenere la i nel plurale della parola.

Quindi Ciliegie o ciliege? Senza ombra di dubbio la prima.