CINA: 12 minatori intrappolati a seguito di un esplosione sono ancora vivi

Dodici lavoratori intrappolati sottoterra dopo un’esplosione in una miniera d’oro nella Cina orientale una settimana fa sono ancora vivi e sono riusciti a comunicare con i soccorritori attraverso un foglietto.

Un totale di 22 lavoratori sono rimasti intrappolati nella miniera di Hushan, nella provincia di Shandong, dopo l’esplosione del 10 gennaio. Tuttavia, l’allarme è stato dato 30 ore dopo l’incidente. Dure le critiche nei confronti dei responsabili. Due alti funzionari locali sono stati licenziati.

L’agenzia di stampa Xinhua non ha fornito dettagli sul contenuto del “foglio di carta” recuperato. I soccorritori intervenuti domenica scorsa riferiscono che quando hanno bussato su un tubo di perforazione hanno sentito dei colpi in risposta.

Gli incidenti minerari sono comuni in Cina, le norme sicurezza sono scarse e spesso vengono applicate in modo non adeguato. A dicembre, altri 18 minatori sono morti per una perdita di monossido di carbonio in una miniera di carbone nella città sud-occidentale di Chongqing.

