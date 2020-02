Cina, OMS: “Il virus è in declino”

Preoccupanti Italia e Iran

La fase più virulenta della pandemia di Coronavirus che spaventa il mondo starebbe passando proprio in Cina, epicentro della malattia che si è diffusa registrando più di duecento casi anche in Italia.

Il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato che il virus ha raggiunto il picco fra il 23 gennaio ed il 2 febbraio, e che da allora sta diminuendo in maniera consistente. Secondo l’OMS non si tratta ancora di una pandemia. “Non possiamo parlare ancora di pandemia ma solo di epidemia. Dobbiamo concentrarci sul contenimento e allo stesso tempo fare ogni cosa possibile per prepararci ad una potenziale pandemia. Ogni Paese deve fare le sue valutazioni a seconda del proprio contesto. Anche noi lo faremo, monitorando 24 ore su 24 la situazione. C’è necessità di misure cautelative, ma non di paura” spiega Ghebreyesus.

Non è ancora pandemia

“L’Oms ha già dichiarato Covid-19 un’emergenza sanitaria di interesse internazionale. La decisione di usare il termine pandemia è basata su una valutazione in corso che si basa sull’analisi della diffusione e della severità del virus e sull’impatto che ha su tutta la società. Per il momento non stiamo vedendo una diffusione, ma potrebbe comunque sicuramente avere un potenziale pandemico” spiega Ghebreyesus su Twitter.

“C’è molta speculazione sul fatto che questo aumento possa indicare che l’epidemia diventi pandemia: capiamo perché ci chiedete questo. Ma per il momento non vediamo necessità di cambiare definizione” prosegue, dicendosi preoccupato per la situazione italiana. Inoltre “i ricercatori non hanno riscontrato cambiamenti significativi nel Dna del virus”.

