Cinque giorni di riposo per i dipendenti del Senato se fanno volontariato per i rifugiati ucraini. La proposta è stata avanzata da Alina Gorghiu

Lunedì l’ufficio permanente del Senato ha approvato cinque giorni di ferie al mese per i dipendenti della legislatura se si impegnano in attività di volontariato a beneficio dei rifugiati ucraini.

Alina GorghiFoto: Facebook

La proposta è stata avanzata dalla senatrice del Pnl Alina Gorghiu.

“Il contesto pandemico degli ultimi due anni, ma soprattutto l’aggressione militare lanciata contro l’Ucraina dalla Russia, giovedì 24 febbraio 2022, ha sottolineato l’importanza di coordinare le capacità di intervento e assistenza dello Stato rumeno, della società civile e delle organizzazioni internazionali, al fine di garantire l’assistenza umanitaria.Nel contesto delle attuali tensioni in Ucraina, gli sforzi e le risorse del governo rumeno sono stati diretti principalmente a misure a sostegno dei rifugiati ucraini, con il ministero della Difesa che afferma che la Romania è pronta a ricevere oltre 500.000 profughi dall’Ucraina.Ucraina”, ha evidenziato Alina Gorghiu, nel documento inviato all’Ufficio permanente e citato da Agerpres.

Ha sottolineato che, a causa del continuo afflusso di rifugiati e del loro numero elevato, i servizi di assistenza nei centri di accoglienza per rifugiati devono essere forniti senza interruzioni, in questo momento c’è una crisi di risorse umane a livello delle autorità, e sono intervenuti con appelli a cittadini che vogliono mettersi in gioco attraverso le donazioni, ma anche come volontari.

“Il Senato rumeno dovrebbe venire in aiuto delle autorità, in questo periodo di crisi umanitaria, offrendo giornate libere ai dipendenti che vogliono impegnarsi in attività di volontariato dedicate all’assistenza e all’accoglienza dei rifugiati”. crisi umanitaria causata dagli attacchi militari in Ucraina. approvato.

La Segreteria Generale del Senato contatterà le autorità competenti, la Prefettura, i Comuni di settore, al fine di ottenere informazioni relative ai centri di accoglienza per profughi presenti sul territorio della Capitale e per ricevere i recapiti dei coordinatori.

Le informazioni sui centri di accoglienza dei rifugiati della Capitale saranno fornite a tutti i dipendenti del Senato attraverso una campagna informativa interna, attraverso la quale verrà lanciato un appello alla solidarietà e al coinvolgimento per collaborare a questa azione umanitaria.

“Questa proposta contribuirà in modo significativo alla crescita dell’immagine del Senato rumeno, approccio che rappresenta la prova di solidarietà, unità e coinvolgimento a tutti i livelli. L’attuazione di questa misura segnerà una prima nell’attività dell’istituzione e contribuirà, esternamente , “È sempre vicino alle persone e risponde rapidamente in situazioni di crisi. Internamente, il provvedimento trasmetterà ed enfatizzerà nella cultura organizzativa valori come coinvolgimento civico, solidarietà, generosità e unità”, si legge nel documento approvato.