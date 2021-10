Ciprian Uomini e Donne: chi è, età, cognome, Andrea Nicole, bacio

Ciprian è un ragazzo nato in Romania, che oggi vive a Roma, di 29 anni, attualmente lo vediamo in tv nel programma Uomini e Donne, come corteggiatore di Andrea Nicole. Il suo cognome è Aftim e quando non è davanti ai riflettori è un personal trainer e fisioterapista. Cirpian, biondo e con gli occhi azzurri, ha colpito da subito la bella tronista milanese che l’ha portato in esterna iniziando, così, una conoscenza che sembra crescere ogni giorno di più. Tra i due, qualche esterna fa, sembrerebbe esserci stato anche un bacio molto passionale, ovviamente non ripreso dalle telecamere. Ciprian, per via del suo carattere diretto e sicuro, non è molto simpatico nè agli altri corteggiatori e nè agli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che lo vedono solo alla ricerca di visibilità e non sincero nei confronti di Andrea Nicole.

Ciprian Uomini e Donne – dettagli informazioni