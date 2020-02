Circumflegrea, scintille e fumo sul treno: momenti di panico tra i passeggeri

Qualche scintilla e tantissimo fumo sul treno 5071 della Circumflegrea, delle ore 7,30 in partenza da Licola per Montesanto, ieri mattina 12 febbraio 2020 mentre il convoglio stava viaggiando fra le stazioni di Quarto e Quarto Centro.

Pare, analizzando quanto fino a questo momento è stato accertato dai tecnici dell’Eav che si sia cosi dal nulla surriscaldato il compressore del treno andando di conseguenza a provocare un ‘eccessiva fuoriscita di fumo.

Per precauzione i passeggeri, che hanno passato momenti non felici e di assoluto panico, sono stati fatti immediatamente scendere dal convoglio nell’attesa dell’arrivo di un altro treno funzionante, mentre, quello è andato in avaria è stato portato in deposito per le consuete verifiche e cercare di capire cosa sia realmente successo.

