Civitanova, delusione d’amore: giovane 21enne si impicca nella stanza del bed&breakfast

Una tragedia a tutti gli effetti quella che vi stiamo per raccontare in questo nuovo post. E’ stato trovato privo di vita poco prima delle ore 21 dell’8 gennaio nella camera di un bed & breakfast situato esattamente in via Cesare Battisti a Civitanova Marche, dove soggiornava da qualche giorno.

Entrando nello specifico, il ragazzo si è ammazzato impiccandosi. La vittima della tragedia è un 21enne della zona di Civitanova.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso titolare dell’edifico, dopo che il ragazzo non rispondeva a nessun genere di sollecitazione. Al momento l’ipotesi più accreditata che alla base del folle gesto ci sia una forte delusione d’amore. Sul luogo è intervenuta la Polizia con i sanitari del 118.

