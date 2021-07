Claudia di Temptation Island: chi è, fidanzato Stefano, matrimonio rimandato

Claudia fa parte di una delle sei coppie che sono appodate a Temptation Island, programma in onda su canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Il suo cognome è Venturini ed ha 25 anni. Non si hanno molte informazioni su di lei, se non che è originaria di Ancona e che è fidanzata con Stefano Socionovo, detto “Ste”. Claudia negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, non è riuscita a trovare un lavoro, e sembrerebbe che questa mancanza di indipendenza da parte sua sia stata spesso criticata dal fidanzato. Claudia e Stefano sono fidanzati da 4 anni e mezzo e lo scorso anno si sarebbero dovuti sposare, ma il matrimonio, a causa della pandemia è stato sposato al 7 agosto 2021. E’ proprio lei a chiamare Temptation Island, in quanto ha dei dubbi sul suo rapporto con Stefano e ha bisogno di chiarirli prima di fare il grande passo. Dall’altra parte, il suo fidanzato sostiene di non avere alcun dubbio sul loro futuro insieme.

Claudia e Stefano sono una delle sei coppie che hanno scelto di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. I due stanno insieme 4 anni e mezzo. A decidere di partecipare alla trasmissione è proprio lei che sente di avere dei dubbi con l’avvicinarsi del matrimonio. Già dai primi giorni di permanenza nel villaggio di Temptation island, ha infatti, rilasciato delle dichiarazioni molto forti, tanto da suscitare rabbia e delusione nei confronti del fidanzato, che, al contrario, è sempre stato convinto nel procedere con le nozze, programmate per il 7 agosto 2021.

Durante la seconda puntata andata in onda di Temptation Island, Claudia ha ribadito le mancate attenzioni da parte del suo fidanzato, Stefano. Sottolineando quante volte si sia sentita trascurata e offesa da lui, soprattutto, per non avere ancora trovato un lavoro. Dal canto suo, Stefano, che assolutamente non si aspettava queste dichiarazioni, ha ribadito di non averle fatto mai mancare nulla, raccontando, quasi con commozione, di quando un anno fa, nonostante la sua allergia ai gatti, le regalò un gattino che lei tanto desiderava. Lo hanno chiamato Mango e hanno in comune un tatuaggio con il suo nome.

Claudia e Stefano sono fidanzati da quattro anni e mezzo e si sposeranno il 7 agosto 2021. La proposta di matrimonio è stata molto romantica ed è avvenuta durante una partita di calcio dell’Anconitana. Allo stadio, il 30 settembre 2018, infatti, Stefano nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo di una partita ha preso il microfono chiedendo a Claudia di sposarlo, con tanto di musica di sottofondo e gli amici dietro di lui che tenevano dei cartelli che componevano la scritta ” mi vuoi sposare”. La risposta di Claudia fu si.