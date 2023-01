Claudia Ferri, chi è? Età, lavoro, compagno

Claudia Ferri è la truccatrice di Anna Tatangelo, cantante originaria di Sora, un paesino vicino Frosinone, e molto conosciuta in Italia anche per la sua lunga relazione con Gigi D’Alessio, terminata da qualche tempo. La Ferri è diventata nota al pubblico nel 2008, quando proprio la Tatangelo decise di dedicarle una canzone al Festival di Sanremo intitolata ‘Il mio amico‘.

L’amicizia con Anna Tatangelo e la canzone a Sanremo

Claudia Ferri, nata Claudio, si è liberata di un peso proprio grazie alla canzone di cui abbiamo detto precedentemente, in cui la cantante e sua amica stretta raccontava la sua storia. Oggi ha 45 anni ed è stato un maschio fino a 40 anni, quando poi decide di cambiare sesso, con il processo di transizione che si è concluso solo nel 2017, dopo due anni da quando era iniziato. Ha dichiarato più volte come fin da piccolo si sentisse una donna e che, dopo i diciotto anni ed essere andata via di casa, ha iniziato ad essere considerata tale anche dai propri amici. Claudia ha ammesso, infatti, di essere stata molto femminile da sempre, aggiungendo che le uniche cose che le mancavano “erano le gonne e i tacchi“. Una volta aver raggiunto i 40 anni, ha deciso di compiere questo cambiamento, che gli sta svoltando la vita. La Ferri e la Tatangelo si conoscono da molto piccole e non si sono mai separate (sono nate anche entrambe nello stesso paese). Proprio grazie all’amicizia con la Tatangelo, Claudia Ferri è riuscita ad effettuare il cambiamento più importante della sua vita, trovando nella cantante un porto sicuro e un’amica su cui poter contare sempre in ogni situazione.

E’ stata proprio l’ex di Gigi D’Alessio ad aiutarla a superare i timori e prendere in mano la sua vita, rendendola finalmente felice, come più volte sottolineato dalla Ferri. Ne “Il mio amico” Anna Tatangelo parlava di una persona che ha tanta voglia di cambiare, ma che, forse per paura delle conseguenze sulla società o per mancanza di coraggio, resta ancorato in sè stesso e non compie mai quel passo. Si tratta di un outing abbastanza forte e la stessa Ferri ha dichiarato che all’inizio non è stato facile per lei, in quanto la visibilità era diventata notevole e non era abituata a dover fronteggiare una situazione di queste dimensioni, anche perchè non si era ancora dichiarata neanche alla propria famiglia, che lo venne a scoprire dai giornali.

Il lavoro di Claudia Ferri

Oltre ad essere una grande amica di Anna Tatangelo, la Ferri è anche una make-up artist di fama internazionale, come dimostrano anche i suoi 16.700 follower su Instagram e le tante collaborazioni con molti personaggi dello spettacolo. Nel 2019 è stata scelta anche come testimonial del “Frosinone Lazio Pride – Orgoglio Ciociaro“.

Il compagno

Vincenzo Valente, fotografo professionista, è il compagno di Claudia Ferri, una specie di ancora di salvezza per lei, come più volte ha dichiarato la make-up artist. Si tratta di un ritrattista abbastanza affermato che ha scattato numerose foto a tanti personaggi diversi dello spettacolo.