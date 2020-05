Claudio Bisio e Vanessa Incontrada insieme per ‘Zelig Covid Edition’

Sabato 30 maggio appuntamento speciale con lo show comico ‘Zelig’, impegnato in una raccolta fondi per la lotta al Coronavirus.

A volte ritornano, e per una buona causa. La coppia Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, mattatori dello show comico Zelig, sono infatti i conduttori di uno speciale appuntamento in streaming in programma sabato 30 maggio dalle 18 su Natlive.

Il palco virtuale di Zelig Covid Edition accende le sue luci coinvolgendo alcuni dei suoi storici protagonisti per sostenere una raccolta fondi per combattere l’emergenza sanitaria in corso.

“Sentiamo la responsabilità, pur nella grande sofferenza economica che anche noi stiamo vivendo di dire una parola e accendere una luce su questo mondo spesso tenuto fuori dai discorsi sul futuro della nostra nazione”. Queste le parole, e le ragioni, di Giancarlo Bozzo al quale lo stesso Ministro Dario Franceschini ha risposto con una lettera di sostegno.

“Sono molto felice della iniziativa Zelig Covid Edition – scrive il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali – è un’idea importante a favore delle lavoratrici e dei lavoratori del settore dello spettacolo che, non da oggi, considero strategico per la cultura italiana.”

Lo show in streaming prenderà il via alle 18 per una lunga maratona fino a notte fonda; dopo una prima introduzione a cura di Bisio e della Incontrada, si alterneranno una serie di contributi video e, a partire dalle 21, i due conduttori saranno alla guida della diretta streaming a cui hanno deciso di aderire oltre trecento comici e artisti.

L’obiettivo è mantenere accesi i riflettori sul comparto dello spettacolo in modo che il Governo se ne prenda cura. Dall’altra parte, anche gli spettatori possono dare il proprio contributo (fino al 6 giugno) sostenendo artisti e operai di settore in difficoltà. Per seguire la diretta streaming di Zelig Covid Edition basta andare su natlive.it, dove lo show sarà in replica anche il 6 giugno. L’hashtag ufficiale per commentare è #ZeligCovidEdition.

