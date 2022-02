Clown dottori, meno ansia al Pronto Soccorso

La presenza di clown dottori, o clown ospedalieri, in Pronto Soccorso permette di ridurre in maniera sensibile l’ansia dei pazienti pediatrici; e questo vale sia in sala d’aspetto che in ambulatorio. Lo afferma uno studio scientifico pubblicato dallo European Journal of Pediatrics e condotto nel corso del 2015 dell’Irccs Burlo Garofolo di Trieste.

Dottor clown Italia, l’indagine

L’indagine sui medici clown è stata compiuta su un campione casuale di quaranta pazienti divisi in due gruppi. Il comportamento della metà dei bambini è stato analizzato con questionari e schede di autovalutazione nell’ambito delle normali procedure di Pronto Soccorso; l’altra metà del campione invece ha potuto vivere un’esperienza diversa, sostenuto dalla presenza dei dottori clown, chiamati anche i dottori del sorriso, come volontari nell’ospedale materno infantile giuliano.

I risultati dello studio confermano che, anche se il dolore percepito dai bambini rimane sostanzialmente uguale, l’ansia nelle fasi di attesa e durante le procedure dolorose diminuisce in modo sensibile grazie alla presenza del clown dottore. E l’esperienza in Pronto Soccorso risulta alla fine meno traumatica per i piccoli pazienti.

Il ruolo dei Clown dottori è noto sia in letteratura sia sul campo. L’ospedale Burlo ha intrapreso la propria mission di umanizzazione delle cure, di ascolto delle necessità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie,; poi ha analizzato il risultato di questa esperienza con rigore tecnico e scientifico. La speranza è diffondere la presenza dei clown negli ospedali pediatrici, affinché simili esperienze entrino nelle normali pratiche di gestione dei pazienti più piccoli.

Clown dottori, come diventarlo

Ma chi è esattamente un medico clown? Sono persone, spesso medici o personale sanitario, che fanno parte di associazioni o cooperative per portare il loro contributo indossando una vesta particolare: il camice clown dottore. Non ci si può improvvisare medico pagliaccio; serve una rigorosa preparazione, prima di indossare il camice clown.

Per chi aspira ad avere questi camici clownterapia, giocoleria e improvviazione teatrale sono arti da imparare. Oltre naturalmente ad avere una formazione psico – sanitaria. Bisogna ricordare che un dottore pagliaccio opera insieme al – o fa parte del – personale sanitario, non è un volontario qualsiasi. I medici del sorriso devono essere in grado di sapere come rapportarsi con dei pazienti, per sapere come muoversi e come interagire. Dopotutto parliamo di un clown in ospedale; non può dimenticare l’ambiente in cui opera.

La formazione per essere clown del sorriso dura un minimo di 150 ore. Online è possibile trovare diverse Onlus che organizzano questi corsi. Ma ricordatevi che, poi, è sul campo che si fa esperienza; e non si finisce mai di imparare.