Co.Mark, export: crescono gli scambi commerciali tra Italia e Usa

Si intensificano gli scambi commerciali tra l’Italia e gli Stati Uniti, che continuano a crescere a ritmo costante: secondo gli ultimi dati Istat le vendite dirette verso il mercato americano sono aumentate del 22,4% su base annua. Le esportazioni di prodotti e servizi Made in Italy dirette verso gli Stati Uniti hanno inoltre raggiunto il valore di 94,6 miliardi di dollari, interessando soprattutto i settori dei macchinari, chimico-farmaceutico, dei mezzi di trasporto e dell’industria agro-alimentare e delle bevande.

La fotografia è stata scattata dalla recensione del Dipartimento del Commercio Usa, in cui si evidenziano i commenti relativi ai principali comparti italiani oggetto degli investimenti statunitensi: in particolare i settori dell’agro-alimentare, delle attività finanziarie e assicurative, del commercio all’ingrosso e dei servizi di telecomunicazioni e informatica.

I commenti riportati nella recensione confermano l’importanza del mercato americano per lo sviluppo delle imprese locali: gli Stati Uniti sono infatti il primo paese non europeo per l’export italiano. A riguardo Co.Mark, società del Gruppo Tinexta specializzata nella consulenza per lo sviluppo del commercio estero, nei commenti riportati nel suo blog identifica gli Stati Uniti tra i mercati più dinamici, in cui continua a crescere la richiesta di merci italiane. La qualità del Made in Italy, ribadisce l’azienda nelle sue opinioni, viene particolarmente apprezzata dai partner commerciali americani, interessati anche ai prezzi di vendita applicati: le industrie italiane hanno infatti beneficiato dell’aumento del valore del dollaro, che ha influito positivamente sul costo finale della merce.

Positive anche le opinioni sull’andamento degli investimenti italiani nel mercato statunitense, che si concentrano nei settori della meccanica, dei mezzi di trasporto, dell’arredamento e nel comparto agro-alimentare. I dati riportati nella recensione confermano le opinioni degli esperti, che considerano l’interscambio commerciale tra i due paesi come uno dei pilastri fondamentali delle relazioni tra Roma e Washington.

La recensione evidenzia l’importanza dell’industria agro-alimentare per le esportazioni italiane: nell’ultimo anno, infatti, le vendite all’estero dei prodotti del settore hanno raggiunto un valore pari a 60 miliardi di euro. Anche in questo comparto, a quanto emerge dai commenti di Coldiretti, tra i principali partner commerciali stranieri spiccano gli Stati Uniti, in crescita del 20%, secondi solamente alla Germania (+13%), che resta il principale mercato di riferimento.

I commenti sull’interscambio commerciale tra Italia e Stati Uniti sembrano inoltre confermare le opinioni degli analisti sugli scenari futuri. A riguardo si è espressa anche Comark, che identifica il dinamismo delle imprese italiane e l’adozione delle nuove strategie di internazionalizzazione tra le leve su cui puntare nel futuro per espandere il business delle imprese locali. I moderni strumenti di digital marketing per le pmi, infatti, sono in grado di promuovere al meglio le aziende italiane nei principali mercati internazionali e costituiscono un mezzo efficiente ed economicamente sostenibile per intercettare le opportunità offerte dai mercati emergenti.

Opportunità favorite anche dagli strumenti messi a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha recentemente esteso l’area di copertura della piattaforma di business matching nazionale, con l’obiettivo di infittire i rapporti commerciali tra le pmi del nostro territorio e i principali buyer americani.

Le opinioni riportate nella recensione e le analisi degli esperti sulle opportunità derivanti dai nuovi strumenti di digital export, segnano la strada da seguire per il futuro. Le pmi potranno incrementare le esportazioni dirette verso gli Stati Uniti e nei principali mercati globali promuovendo la qualità e la sostenibilità del Made in Italy.