Coca Cola, tanti lotti ritirati: «Corpi estranei nelle bottigliette di vetro»

Ritirati di recente alcuni lotti di Coca Cola a causa della presenza di corpi estranei come filamenti di vetro.

«Nelle bottigliette di vetro possibile presenza di corpi estranei»: con questa semplice motivazione il Ministero della Salute ha preso la decisione di richiamare immediatamente una serie di lotti della Coca Cola in confezione da 6 bottiglie di vetro da 20 cl, dato che c’è per davvero il rischio fisico per quanto riguarda gli acquirenti.

Le confezioni appartengono a otto lotti, prodotti con esattezza nello stabilimento Coca Cola Italia di Nogara, in provincia di Verona: sette di Coca Cola Original Taste e uno di Coca Cola Zero Zuccheri.

Il ministero ha elencato tutti quanti i lotti incriminati raccomandando ai clienti di controllare se le bottiglie che sono già state acquistate riportano il medesimo codice. In questa circostanza, la bevanda non dev’essere bevuta e serve chiamare subito il numero verde 800534934 per domandare l’immediata sostituzione del prodotto.

I lotti interessati dal ritiro sono i seguenti:

Coca Cola Original Taste:

L200107 con data di scadenza fissata al 6-01-2021

L200108 con data di scadenza fissata al 7-1-2021

L191220 con data di scadenza fissata al 19-12-2020

L191221 con data di scadenza fissata al 20-12-2020

L200109 con data di scadenza fissata al 8-1-2021

L191218 con data di scadenza fissata al 17-12-2020

L191219 con data di scadenza fissata al 18-12-2020

Coca Cola Zero Zuccheri:

L200109 con data di scadenza fissata al 10-7-2020.

