Colecisti a porcellana, cos’è? Sintomi, ecografia, intervento, quando preoccuparsi

La colecisti a porcellana è un patologia della cistifellea ma molti si domandano che cos’è. Si tratta sostanzialmente di una calcificazione della cistifellea che si presume sia provocata da presenza eccessiva di calcoli biliari. Vediamo quindi i sintomi, uso dell’ecografia, necessità d’intervento e in che misura preoccuparsi.

Cistifellea a porcellana e colecistopatia sintomi

La causa precisa di questa forma di colecisti è ancora sconosciuta, tuttavia si presenta in prevalenza, ma non esclusivamente, nelle donne di mezza età e tendenzialmente sovrappeso.

Il nome di questa colecisti calcificata deriva dalla sua struttura dura e di colore bianco-bluastra che è proprio simile alla ceramica di porcellana. La presenza di molti calcoli biliari raccolti nella cistifellea la infiammano e provocano le calcificazioni. Il livello di infiammazione progressiva e cronica porta alla condizione di colecisti atrofica e, quando la colecisti è piena di calcoli, si definisce clinicamente colecisti scleroatrofica litiasica.

Quando i calcoli biliari generano la colecistite cronica si può modificare la consistenza della parete della cistifellea con il conseguente aspetto di porcellana, da cui deriva il nome della patologia.

I sintomi non sono precoci e spesso la colecisti porcellana si rivela con una TAC, raggi X O ultrasuoni che il paziente ha fatto per altri motivi. In seguito, la sintomatologia diventa più evidente e comprende ittero, dolore addominale e vomito.

Trattamento della colecisti a porcellana

Questa patologia si risolve con l’asportazione chirurgica della cistifellea, sulla base degli esami e dell’ecografia, che mostrano, attraverso le colecisti immagini, la reale situazione che ha provocato la colecisti a porcellana.

Gli ultimi studi non hanno rivelato una correlazione stretta tra colecisti a porcellana e aumento del rischio di cancro alla cistifellea, come si credeva in passato. La prudenza consiglia comunque la colecistectomia, non solo per evitare complicazioni, ma per ridare al paziente una vita normale, eliminando tutti i fastidiosi sintomi della colecisti a porcellana.

La funzione della cistifellea

La cistifellea misura circa 10 cm e immagazzina la bile che è una sorta di acido, in grado di digerire i grassi presenti nel cibo. Il dotto cistico trasferisce la bile prodotta nel fegato alla cistifellea che ne passa la giusta quantità all’intestino tenue, dove la bile scompone il grasso.

Quando la bile non riesce a fare il suo lavoro, forse a causa di una dieta troppo ricca di grassi, il colesterolo in eccesso può cristallizzarsi in calcoli biliari. In questi casi, può associarsi il problema della colesterolosi della colecisti, cioè formazioni solide che aderiscono alla parete interna della colecisti stessa.

Ulteriori patologie della colecisti

La colecistopatia più nota è legata alla calcolosi, ma esiste anche l’adenomioma colecisti, piuttosto raro e più frequente nelle donne. Non è per forza associato alla calcolosi e, benché si tratti di un tumore, è benigno e la trasformazione maligna avviene in poco più del 6% dei casi. Essendo di solito asintomatico, non prevede di solito asportazione della colecisti.

Polipo colecisti

Si tratta di un sporgenza, definita clinicamente protrusione, della mucosa della colecisti che è presente nel 5% della popolazione. In realtà solo il 5% di queste sporgenze sono veri polipi che potrebbero avere un rischio di degenerazione neoplastica e quindi tumorale.

La maggior parte delle lesioni polipoidi sono prodotte da calcoli biliari. Al contrario, un referto di colecisti distesa e alitiasica indica che la cistifellea è normale e senza calcoli al suo interno.

Quindi è sempre opportuno parlare con il medico o lo specialista, oltre a consultare wikipedia, che fornisce informazioni di base, ma non può sostituire la valutazione individuale dello stato di salute della cistifellea.