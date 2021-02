Come coltivare funghi porcini e champignon in vaso a casa? Tutti i segreti

Negli ultimi tempi ha perso sempre più piede la realizzazione di piccoli orti domestici per tutti coloro che vivono in città o che, comunque, non hanno a disposizione un terreno o un giardino privato.

Sempre più persone infatti di dedicano alla coltivazione in vaso, sfruttando il proprio terrazzo o balcone per autoprodursi qualche tipo di frutta e verdura senza ricorrere al supermercato. Una scelta che rappresenta, molto spesso, la volontà di cercare un’alternativa sana alle proprie abitudini alimentari, oltre che un sostanzioso risparmio economico che non guasta mai.

Tante persone si chiedono come coltivare funghi porcini e champignon in vaso ed ecco la risposta: è possibile. In questo articolo ti spiegheremo come coltivare funghi sul balcone, sul terrazzo o in un angolo giardino di casa tua.

Come coltivare funghi in casa

La prima cosa da avere a mente, oltre che la più importante, è la tipologia di funghi che vogliamo coltivare in casa dato che non tutti i funghi non sono adatti alla coltivazione domestica.

Tra quelli che più si prestano a esser coltivati in casa troviamo il Pleutorus, lo Champignon bianco e lo Shiitke. Per quello che riguarda queste tre tipologie di funghi è importante sapere che hanno lo stesso identico metodo di coltivazione e che, però, richiedono tre tipi diversi di substrato. Il Pletorus richiede un substrato di paglia, lo Champignon bianco un compost di letame e gli Shiitake della segatura di legno.

I passaggi necessari per coltivare funghi in casa

Se vuoi sapere come coltivare funghi champignon o un altro tipo di funghi con lo stesso metodo di coltivazione, di seguito trovi i passaggi che devi seguire per ottenere un buon risultato finale.