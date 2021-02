Come coltivare i carciofi in vaso sul balcone di casa? Tutti i segreti

Un numero sempre più crescente di persone, negli ultimi periodi, sta iniziando a dilettarsi alla coltivazione di frutta e verdura sfruttando i propri balconi e terrazzi, in quanto non tutti hanno a disposizione spazi esterno come giardini o pezzi di terreno.

In questo articolo troverai le indicazioni su come coltivare i carciofi in vaso sul balcone di casa e, più in generale, qualche informazione su questa meravigliosa verdura che compare spesso sulle nostre tavole sotto le forme più diverse.

Innanzitutto la scelta di coltivare carciofi sul proprio balcone di casa rientra in quella che è la tendenze, sempre più crescente, di cercare alternative ecologiche a quelli che sono gli acquisti fatti i supermercati (soprattutto per quello che riguarda l’eccessivo consumo di plastica) e anche di ottenere un risparmio, più o meno notevole, sulla propria spesa e budget mensile.

Come coltivare i carciofi in vaso

Solitamente la coltivazione dei carciofi avviene in un orto, in quella che viene definita come una situazione in “piena terra”. Come detto prima, però, un numero sempre più crescente di persone vogliono sapere come coltivare i carciofi in vaso sul proprio balcone di casa e quindi vi diciamo come fare questa operazione all’interno dei vostri spazi domestici esterni.

È fondamenta dire subito che la coltivazione in vaso di questo ortaggio richiede forse più cure di quelle che richiederebbe in piena terra, ma non spaventiamoci. Ecco i passaggi che basta seguire, con attenzione, per ottenere un buon risultato anche se non si dispone di spazi come orti e terreni: