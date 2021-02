Come coltivare il litchi in vaso sul balcone: tutti i segreti

Il Litchi è un albero che da poco è coltivato sul territorio italiano, soprattutto nelle regioni meridionali e in fase ancora sperimentale. Inoltre, per i suoi colori, è spesso coltivato più per questioni ornamentali che per albero da frutto. La coltivazione intensiva dei frutti del Litchi avviene invece in Cina dove ne vengono consumati delle grande quantità all’anno.

Proprio per il fatto che possa essere una pianta dall’alto valore decorativo, tante perone vogliono sapere come coltivare il litchi in vaso sul balcone per abbellire i propri spazi esterni come giardini o terrazzi. In questo articolo troverai quelle informazioni utili a sapere come coltivare il litchi sul balcone di casa partendo anche dal nocciolo di questo frutto di origini asiatiche.

Come coltivare il litchi in vaso

Come detto, il litchi viene spesso coltivato con il solo fine ornamentale, anche se nulla vieta di mangiarne i frutti una volta sviluppati. Se vogliamo coltivarlo in vaso sul nostro balcone o terrazzo, è necessario acquistare e utilizzare un vaso o un contenitore di un’altezza intorno ai 60cm. I vasi in questione possono essere tranquillamente acquistati in qualsiasi negozio specializzato in giardinaggio anche online.

Per quanto riguarda il terriccio si può utilizzare senza problemi quello universale, facilmente reperibile anche questo, mischiato a sabbia e che si ricco di nutrienti. L’innaffiamento deve essere moderato per evitare che si possano verificare dei ristagno idrici.

È importante collocare il vaso in un luogo che sia soleggiato e comunque riparato dal vento. Nei primi tempi la pianta di litchi va molto protetta, soprattutto nei primi due anni di vita, dalle alte temperature che ci possono essere nelle stagioni estive.

Ovviamente in condizioni meteorologiche opposte, quindi quando siamo in pieno inverno con temperature al di sotto dei quattro gradi sotto lo zero, dobbiamo ripararla e portarla magari in casa se abbiamo lo spazio necessario perché rischia di morire.

Il rinvaso fa effettuato ogni due anni circa ed è necessario utilizzare un contenitore o un vaso appena più grande di quello utilizzato in precedenza. Bisogna anche utilizzare un terriccio fresco mischiato a stallatico e, per il completo sviluppo della pianta, bisogna effettuare delle somministrazioni di concime granulare periodicamente per tutto il periodo vegetativo.

Come coltivare il litchi per seme

Una delle soluzioni più affascinanti, ma che richiede davvero un’enormità di tempo, è quella della coltivazione e della moltiplicazione dei litchi attraverso il seme. Questa pratica viene fatta davvero molto raramente perché, appunto, per fruttificare servono davvero molti anni.

Se però ti interessa sapere come coltivare il litchi in vaso partendo dal seme, eccoti i passaggi che devi seguire:

Preleva il seme dal frutto ben maturo; Lavalo con acqua fredda corrente per eliminare ogni residuo di polpa; Interra il seme entro 2-3 giorni in una composta specifica mantenuta umida fino alla comparsa del germoglio; Lascia irrobustire le piantina e, una volta raggiunti i 30-40 cm di altezza, la si mette a dimora.

Si può utilizzare come semenzaio anche un vaso di adeguate dimensioni ed evitare quindi il trapianto. Per ottenere i primi frutti bisogna aspettare anni.