Come coltivare il tronchetto della felicità in vaso e in giardino: tutti i segreti

Il tronchetto della felicità, nome con cui è maggiormente conosciuto la pianta di nome dracena, è una delle piante che più compaiono negli esterni e negli interni delle nostre case e che hanno un alto valore decorativo. Proprio per questo motivo molte persone si chiedono come coltivare il tronchetto della felicità in vaso e in giardino, visto che è anche tra le piante più facili da mantenere e conservare in ottima condizione.

Come coltivare il tronchetto della felicità

Le caratteristiche

Il tronchetto della felicità è una pianta ideale per coloro che cercano un elemento floreale di arredo dei propri spazi interni che possono essere abitazioni e anche uffici ad esempio. Infatti l’unica cosa che richiede per poter restare in ottima salute è la presenza di temperature che siano stabili e, quindi, non deve essere sottoposto a sbalzi termici.

La temperatura minima che può tollerare si aggira intorno ai 12°C, motivo per cui la coltivazione in spazi esterni è consigliata solo nelle regioni meridionali che presentano un clima mite durante tutto l’anno, con la precauzione di utilizzare le coperture durante i mesi più rigidi.

La temperatura ideale per il tronchetto della felicità è compresa tra i 18° e i 21°, ovvero quella che tendenzialmente è presente all’interno delle nostre abitazioni durante l’anno. L’accortezza che bisogna avere è quella che l’aria mantenga sempre un certo grado di umidità e quindi, se necessario, dobbiamo vaporizzare le foglie molto spesso.

I vari processi

Le piante di dracena possono essere comperate durante tutto l’anno, la cosa a cui dobbiamo dare più attenzione è come si presentono il colletto e il substrato. Nel momento dell’acquisto verifichiamo che nessuno dei due sia troppo bagnato o che inizi a presentare primi segni di marciume.

Il rinvaso è sempre consigliabile effettuarlo nella stagione primaverile quando termina il riposo vegetativo. Il vaso che andremo a scegliere deve avere dimensioni comunque contenute e che differisca di poco dalla terra. quelli che sono maggiormente consigliati sono quelli in terracotta che garantiscono un’elevata traspirazione del terreno e che, essendo una pianta dal peso non indifferente, impediscono che con una folata di vento possa cadere.

Per quanto riguarda il terreno ideale in questo caso è necessario creare uno strato drenante a base di ghiaia, argilla espansa, pomice o lapillo. L’altezza di questo strato deve essere almeno di 3 cm sempre con la garanzia che i fori di scolo siano liberi e che funzionano in maniera impeccabile.

Una volta preparato il terreno dobbiamo coprire tutto bene. Ovviamente se vogliamo ottenere un risultato finale più cespuglioso, magari per quello che riguarda la decorazione di spazi esterni come terrazzi o giardini, possiamo utilizzare un contenitore più ampio e accostare un diverso numero di piante.

L’irrigazione è uno degli aspetti più importanti se vogliamo avere dei risultati ottimi. Durante il periodo vegetativo questa pianta va bagnata molto spesso, ma sempre con grande attenzione ad evitare i ristagni di acqua che possono portare a farla marcire.

L’ideale è aspettare che si siano asciugati perfettamente i primi due centimetri di terriccio prima di somministrare nuovamente acqua. Occasionalmente la pianta trae beneficio anche dall’esposizione alla pioggia: poniamola all’esterno all’arrivo di un temporale. Questo ci aiuterà a pulire in profondità le foglie e a liberare gli stomi dalle impurità dell’ambiente domestico.