Come coltivare la dracena: tutti i segreti

La dracena è una delle piante che più compare negli appartamenti e negli spazi esterni delle nostre abitazioni e, proprio per questo motivo, sono tante le persone che si chiedono come coltivare la dracena in casa.

La dracena cresce soprattutto in condizioni climatiche caldo-umide e si presta, per questo motivo, a essere una delle piante ornamentali più apprezzate in generale. Questa pianta va posta comunque in una zona della casa che sia ben illuminata e quindi non va assolutamente lasciata al buio o in zone della casa in ombra o penombra.

Come coltivare la dracena

La Dracena ha il grandissimo pregio di abituarsi e adattarsi a tutte le condizioni estreme, motivo per cui sono diventate tra le pianti ornamentali più acquistate e apprezzate per i propri spazi interni. Questo ovviamente non significa che siano immortali, ma anzi se non trovano le necessarie condizioni di luce e di temperatura non fioriscono e, inoltre, le loro foglie tendono a rovinarsi completamente prima di ammalarsi e morire.

Per la coltivazione la temperatura ideale è quella compresa tra i 10-12°C ed evitiamo di esporle a temperature molto alte soprattutto nelle stagioni estive. Si tratta di una pianta molto resistente che riesce a sopravvivere anche a lunghi periodi di siccità, dato che poi recupera velocemente la forma non appena riceve l’acqua.

Dato che la sua maggiore funzione è quella decorativa è nostro interesse quello che il fogliame si presenti sempre con un colore vivo e lucente e, proprio per questo, le va garantita una giusta e costante irrigazione. Se vogliamo esaltare e far risplendere maggiormente la chioma dei suoi cespugli allora possiamo anche umidificare la chioma per garantirgli il giuso grado di umidità in qualsiasi momento della giornata e dell’anno.

Tipo di terreno e rinvaso

Il terreno ideale per la dracena deve essere un terreno fertile e, soprattutto, ben drenato. È fondamentale anche che abbia anche un buon livello di umidità, ma senza esagerare. Per quella che è la coltivazione in vaso della dracena il suggerimento è quello di utilizzare del terriccio torboso mischiato a della sabbia. Il drenaggio può essere assicurato da uno strato di coccio che andrete a mettere sul fondo del terreno.

Il rinvaso della Dracena deve essere effettuata ogni due anni circa, meglio se durante la stagione primaverile per via delle temperature e delle condizioni atmosferiche favorevoli. Il rinvaso può essere effettuato anche con cadenza annuale se, ad esempio, la crescita della vostra pianta di dracena dovesse essere molto veloce. L’importante rimane sempre acquistare un contenitore delle dimensioni adatte che possa permettere lo sviluppo completo delle radici della pianta.

Fioritura e cura delle foglie

Il periodo dell’anno in cui fiorisce la Dracena è quello che va dalla primavera all’estate. I colori che presentano i suoi fiori sono bianco-panna o gialli, ma queste tonalità difficilmente compaiono negli esemplari coltivati in vaso. Per quello che riguarda la cura delle foglie è necessario, almeno una volta all’anno, effettuare una pulizia molto approfondita della pianta perché è molto propensa ad accumulare tracce di smog, polvere e unto. Ricordiamoci quindi di passare le sue foglie con un panno umido in maniera regolare.