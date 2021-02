Come coltivare la yucca: tutti I segreti

La Yucca è una pianta ornamentale originaria delle Indie occidentali, della California e del Messico.

Per la sua particolarità e la sua bellezza sono sempre più le persone che decidono di averne una nella propria abitazione, se si dispone di molto spazio, oppure nel proprio giardino di casa. In questo articolo trovi tutti i consigli utili su come coltivare la yucca in modo efficace avendo dei buoni risultati.

Come coltivare la yucca

La Yucca ha bisogno di essere posizionata in un posto luminoso, meglio se esposta direttamente ai raggi del sole. Può anche essere posta in ambienti con zone d’ombra, ma in questo caso avrà di conseguenza un aspetto meno rigoglioso e lucente.

Il terriccio che va utilizzato deve essere a base di zorba mischiato con poca terra universale da giardino. La scelta del contenitore può essere indirizzata verso un vaso di plastica o in terracotta, per una pianta di un’altezza di 40cm è necessario un vaso di diametro non inferiore ai 20cm. Il rinvaso li si può effettuare ogni 3-4 anni utilizzando un contenitore più grande di una misura perché l’apparato radicale della Yucca non è molto sviluppato.

Per quanto riguarda la temperatura non ne esiste una ideale per il suo sviluppo, essendo una pianta molto resistente e che si adatta facilmente a ogni condizione climatica. La Yucca può resistere fino ai zero gradi e se coperta con un telo arriva a sopportare i cinque gradi sotto lo zero. Non ha bisogno di particolari condizioni di umidità, ma è fondamentale che sia posta al centro di correnti d’aria, soprattutto nei mesi estivi e più caldi.

In linea di massima da aprile ad ottobre la si può tenere all’aperto, a meno di condizioni climatiche inattese, mentre nei mesi tardo autunnali e invernali è consigliato tenerla all’interno del proprio appartamento o comunque al chiuso.

La Yucca va irrigata in modo abbondante nei periodi estivi o comunque caldi, mentre in quelli invernali è sufficiente poca acqua ogni due settimane. Essendo una pianta che, alle nostre latitudini, può arrivare ad un’altezza di 2,5m è possibile potarlo, tra marzo ed agosto, per favorire una nuova germogliazione lungo il tronco.

Come moltiplicare la yucca

Una volta piantata la Yucca sono due i modi che possono permettere la sua moltiplicazione: per talee di fusto e per germogli.

Le talee di fusto vengono prelevate nel periodo che va da aprile a luglio e si effettua incidendo il tronco senza foglie in sezioni di almeno 10cm di lunghezza. La base va spolverata con l’ormone radicante e, dopo questa operazione, vanno interrati (tutti i pezzetti) in un composto di terra e sabbia. Il terriccio andrà inumidito e tenuto in ambiente caldo e temperato. Dopo circa un mesetto inizieremo a vedere il primo germoglio, in quel momento potremo rinvasare la nuova pianta la prossima primavera.

Se decidiamo invece di utilizzare il metodo della germogliazione dovremo, verso maggio-giugno, staccare i germogli, con un coltellino, quando avranno raggiunto una lunghezza di 15-20cm e avere almeno quattro foglie. Si piantano in vasetti riempiti con torba e sabbia, da mantenere in luogo caldo e luminoso, ma non in pieno sole. Servirà un paio di mesi prima che spuntino i nuovi germogli. Anche in questo caso, si rinvasa nell’anno successivo.