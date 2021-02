Come coltivare le patate in vaso e in orto? Tutti i segreti

Sono sempre in aumento le persone che decidono di iniziare a coltivare frutta e verdura sui propri balconi o sui terrazzi delle proprie abitazioni. Motivo per cui in molti si chiedono come coltivare le patate in vaso e come farlo avendo un buon risultato.

In questo articolo troverai le indicazioni necessarie per sapere come coltivare le patate nell orto o sul balcone di casa tua: informazioni utili come periodo della semina, tipo di terreno da utilizzare e tipo di contenitore da usare.

Come coltivare le patate dolci

La posizione

Il terreno consigliato per la coltivazione delle patate dovrebbe presentare un ph intorno ai 6, ma sempre minore a 7. Quello che fa la differenza è una buona concimazione di fondo: in linea di massima conviene usare intorno ai 6 kg di letame maturo a metro quadro oppure 0,6 kg se usiamo pollina o stallatico pellettato. Per la coltivazione in orto occorre lavorare in maniera profonda, infatti vista la grande irrigazione di cui ha bisogno ci potrebbe essere il rischio di ristagni idrici.

La semina

La semina delle patate avviene a partire dalla stagione primaverile quando le temperature medie si attestano oltre ai 10 gradi centigradi (tra i 12 e i 20). A seconda della zona l’impianto può variare tra febbraio e giugno.