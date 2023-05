Come Comprare azioni La guida completa per i principianti all’acquisto di azioni nel 2023

Il mercato azionario può sembrare un luogo impossibile in cui investire se si è un principiante. Con così tante società e migliaia di scelte, è facile essere sopraffatti e alzare le mani in segno di frustrazione, dicendo che non sarò mai in grado di farlo! Ma non preoccupatevi: con l’aiuto di questa guida per principianti all’acquisto di azioni, sarete sulla buona strada per fare investimenti intelligenti che aumentino la vostra ricchezza e vi garantiscano la sicurezza finanziaria.

Introduzione

Le azioni sono un investimento. Sono uno dei tanti modi in cui potete investire il vostro denaro e ottenere un rendimento.

Capire la terminologia degli investimenti

Termini come azioni, quote e azionisti possono sembrare diversi, ma si riferiscono tutti a un unico concetto. Per aiutare un nuovo investitore a iniziare, è importante prima di tutto capire questi termini diversi, in modo da poter investire con saggezza.

Come Comprare azioni È il momento giusto?

Se si acquista un’azione e il prezzo scende immediatamente, si perde denaro. La prima domanda che un investitore dovrebbe porsi è: è il momento giusto? Se è così, congratulazioni! Potete passare alla fase successiva. In caso contrario, prendetevi del tempo per fare ulteriori ricerche prima di decidere di investire.

Gettare le basi

È importante comprendere le basi dell’investimento, soprattutto se si intende investire a lungo termine. Ciò include la conoscenza dei vari tipi di azioni disponibili e del loro funzionamento. Dovreste anche sapere cosa significano i diversi indicatori di mercato e i fattori economici e quali effetti hanno sui prezzi delle azioni. Gettare le basi è fondamentale prima di iniziare a formulare raccomandazioni o opinioni specifiche. Se state pensando di diventare un investitore a tempo parziale, è una buona idea conoscere questi concetti prima di iniziare.

Quanto investire?

Il punto di partenza migliore per investire per la pensione è il piano 401(k) del vostro datore di lavoro. Il contributo dell’azienda, che alcuni datori di lavoro offrono, darà il via ai vostri risparmi e forse vi incoraggerà ad aggiungere altro denaro. Anche se la vostra azienda non offre un contributo, verificate se sono disponibili fondi indicizzati a basso costo come opzioni di investimento. Questi fondi imitano ampi indici azionari e obbligazionari, come lo Standard & Poor’s 500 o il Russell 2000, con commissioni di gestione e spese operative minime, per cui è probabile che nel tempo superino la maggior parte dei fondi comuni gestiti attivamente.

In cosa dovrei investire?

Prima di acquistare un’azione, considerate il motivo per cui state investendo. Se il vostro obiettivo è la crescita, cercate società con una solida storia di crescita degli utili; se cercate il reddito, cercate società stabili che abbiano un buon rendimento da dividendi; e se volete sia il reddito che la crescita, cercate una società che abbia aumentato il suo dividendo nel tempo, mantenendo al contempo la crescita degli utili.

Dove posso acquistarli?

Inizierei con un buon broker. Ci sono molte opzioni online, ma dovreste trovarne una che vi permetta di parlare con una persona in carne e ossa. La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ha un elenco di broker azionari online registrati che può essere molto utile per gli investitori alle prime armi. Se la vostra azienda offre un fondo pensione (401(k)), è probabile che ci siano una o due opzioni di investimento disponibili attraverso di esso; indagate prima su questa possibilità, se possibile.

Conclusione

Investire in azioni può essere un modo entusiasmante per fare soldi e costruire ricchezza, ma non è per tutti. Se avete tempo, reddito e interesse a conoscere le opportunità di investimento, prendete in considerazione la possibilità di investire una parte dei vostri risparmi. Con un’adeguata pianificazione e ricerca di aziende che stanno crescendo grazie alla produzione di prodotti di alta qualità o alla fornitura di servizi eccellenti, potreste ottenere ritorni significativi sul vostro investimento.