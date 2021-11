Come comprare online in tutta sicurezza

Lo shopping online è diventato più che una semplice moda negli ultimi anni. Si tratta di un’ottima occasione per confrontare i prezzi di determinati beni (o servizi), trovare offerte esclusive e risparmiare denaro avendo soltanto a disposizione una semplice connessione ad internet che ci possa permettere di effettuare veloci ricerche dovunque ci troviamo in quel momento. L’utilizzo della rete web per acquistare questo o quel prodotto su internet oggi è arrivato a livelli nemmeno lontanamente ipotizzabili sino a qualche anno fa. Grazie al web possiamo ordinare a casa il cibo per il pranzo o la cena (ma anche la spesa), possiamo pagare la bolletta o prenotare la vacanza per la prossima estate, possiamo addirittura confrontarci dal vivo con il nostro medico di famiglia attraverso una delle tante app di videoconferenza oppure vedere live dei veri croupier che mostrano i grandi classici del tavolo verde come nel caso del casino online di Betway.

Sempre più utenti, dunque, si affidano alla rete per i loro acquisti. Tuttavia, di pari passo anche i rischi connessi agli acquisti (e alle vendite) online sono aumentati, con sempre più malintenzionati in cerca di rifilare l’ennesima truffa. Esistono, per fortuna, alcune semplici regole da seguire per poter acquistare su internet in modo sicuro e protetto. Prima di tutto, prima di completare il processo di acquisto online, dobbiamo sincerarci della bontà del negozio virtuale sul quale stiamo effettuando la nostra spesa. Sulla rete esistono decine di migliaia di siti di e-commerce, dal più noto e famoso Amazon fino alla bottega sotto casa che pubblicizza e vende i propri prodotti su internet. La maggior parte di questi portali di shopping online funziona in maniera regolare, eppure dietro la faccia pulita di uno di questi siti potrebbe nascondersi una seria minaccia per l’incauto acquirente. Come fare allora? La regola è controllare sempre le recensioni di questi venditori indipendenti sulla rete e anche le opinioni espresse dagli utenti su un sito come TrustPilot. Un altro punto da considerare seriamente riguarda i termini e le condizioni delle spedizioni di questi siti. Quanto tempo impiegherà la consegna e da dove verrà spedito l’articolo che abbiamo appena comprato? Un sito di e-commerce con sede in Italia (ma anche nel resto dell’Unione Europea) dovrebbe essere in grado di consegnare il nostro pacco entro una settimana, se l’articolo è disponibile. Tempistiche diverse dovrebbero seriamente impensierirci. Discorso analogo anche per quanto concerne il reso. Se il sito sul quale vogliamo acquistare un bene dichiara di non effettuare resi, allora dovremmo essere più che sospettosi, anche perché conoscere i termini del reso rispetto all’acquisto di un prodotto ci mette al riparo da eventuali noie nel caso lo stesso ci arrivi rotto (o, addirittura, non consegnato).

Online esiste anche un mercato parallelo di merci contraffatte. Questi prodotti a volte somigliano ai prodotti originali, finanche nel minimo dettaglio. Il taluni casi, è il prezzo finale proposto (se evidentemente troppo basso) che può aiutarci a realizzare se stiamo acquistando o meno un prodotto contraffatto. Inoltre, per scoprire subito se il sito di e-commerce sul quale stiamo navigando è sicuro e affidabile, basta fare caso alla presenza di alcuni simboli, indicati proprio sul browser web. Ad esempio, nella barra degli indirizzi accanto allo URL (o indirizzo del sito web) dovrebbe comparire il simbolo del lucchetto: questo “alert” ci dirà con precisione che stiamo navigando in internet in acque sicure. Ancora, ogni indirizzo web dovrebbe cominciare con https:// dove la “s” sta per sicuro. Su alcuni browser e siti web, inoltre, la barra degli indirizzi potrebbe diventare verde quando il sito sul quale siamo arrivati presenta e risponde a tutti i canoni relativi alla sicurezza, così come la presenza di un certificato verde che compare quando facciamo clic sul già citato simbolo del lucchetto sarà la dimostrazione plastica della bontà del portale al quale abbiamo avuto accesso.

Queste in breve sono alcune delle linee guida per poter acquistare online in maniera sicura. Per il resto, basta affidarsi al buonsenso di ciascuno di noi.