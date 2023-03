Come funziona una Società di recupero credito

Nella propria vita lavorativa e professionale, purtroppo, può capitare di avere a che fare con un cliente, o più, che non ha saldato alcune fatture. Per risolvere questo problema, la soluzione può essere rappresentata da una società di recupero credito, ma, prima di affidarsi a una di queste, è bene capire come funziona un’agenzia di recupero credito.

In primis, è possibile dire che si tratta di un operatore privato che, sotto mandato, si impegna a riscuotere i crediti insoluti dei propri clienti. Alcune società si occupano esclusivamente di recupero crediti, mentre altre offrono questa attività come servizio aggiuntivo. Pertanto, bisogna scegliere la società più adatta in base alle proprie esigenze.

Le agenzie di recupero credito sono altamente qualificate per svolgere il loro lavoro perché, per poter lavorare, hanno bisogno di un’autorizzazione da parte della Questura (che ne verifica i requisiti) dal momento che si tratta di un lavoro che lavora enormemente a contatto con dati sensibili e con la privacy sia dei clienti che dei debitori. In più, queste società devono lavorare bene anche perché i loro clienti generalmente sono abbastanza influenti, come banche o grandi imprese, e possono far loro pubblicità negativa.

Tipi di società di recupero credito e costi

Le tipologie di società di recupero credito sono essenzialmente due, classificate in base alle dimensioni e alla specializzazione. Il primo tipo è rappresentato dalle grandi società nazionali, che lavorano su tutto il territorio nazionale (in alcuni casi anche all’estero) e che solitamente sono società per azioni. Riescono a gestire numerose pratiche e generalmente rappresentano le banche e le grandi imprese. Il secondo tipo è rappresentato dalle agenzie di livello locale, che sono di dimensioni ridotte e lavorano solamente in ambito territoriale. Tra i loro clienti troviamo imprese più piccole, liberi professionisti e artigiani che molto spesso hanno esigenze specifiche.

Per quanto riguarda invece il costo di un’agenzia di recupero credito, anche in questo caso è possibile distinguere tra due tipologie. La prima è il costo fisso (chiamato anche costo di apertura pratica o costo di istruttoria), che viene stabilito tramite accordi tra la società ed il cliente e che viene applicato ad ogni pratica (anche a quelle con esito negativo). La seconda è il costo variabile, che viene corrisposto solamente in caso di esito positivo e il guadagno è rappresentato dalla percentuale sull’importo recuperato.

Le tipologie di contratto offerte dalle società di recupero credito

Dal punto di vista del costo fisso, le società offrono vari tipi di contratto. Il primo è il carnet prepagato, indicato per le aziende che sanno già orientativamente quante pratiche andranno ad aprire ogni anno. Le pratiche che vengono lavorate man mano, sono scalate dal carnet. C’è poi la tariffazione flat, adatta a chi non riesce a stimare il numero totale di pratiche, ma sa già che il loro volume sarà piuttosto alto. Infine, troviamo il costo a consumo, indicato per le imprese di piccole e medie dimensioni, che ogni anno hanno poche pratiche da aprire e che pagano per ogni pratica che aprono.