Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha giustificato la decisione di Berlino di non vietare le importazioni di petrolio russo in risposta all’invasione dell’Ucraina martedì, dicendo che una tale mossa farebbe precipitare la Germania nel caos e rappresenterebbe più una minaccia per il Cremlino. guadagno piuttosto che perdita, secondo Reuters.

Annalena BaerbockFoto: Action Press/Shutterstock Editoriale/Profimedia

Se la Germania ritenesse che vietare queste importazioni avrebbe fermato la guerra, lo farebbe, ha detto Baerbock, aggiungendo che Berlino non considera questo il caso.

La Germania, nel frattempo, dipende dalla Russia per un terzo delle sue importazioni di petrolio, molto più dipendente dagli Stati Uniti, che martedì hanno annunciato un divieto alle importazioni russe di petrolio.

“Se fermiamo queste importazioni in questo momento, non saremo in grado di trasferirci in Germania domani”, ha detto Baerbock al canale televisivo online di Bild, aggiungendo che i lavoratori chiave come insegnanti e infermieri non potrebbero più lavorare. potrebbero verificarsi interruzioni di corrente, avrebbe detto Rador.