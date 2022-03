Come la Russia vuole fermare l’esodo delle aziende straniere: Moratoria sui controlli aziendali fino al 2023

Il governo russo ha introdotto una moratoria sulle ispezioni programmate di imprese e imprenditori, che rimarrà in vigore fino alla fine del 2022, annuncia. Kommersant.

Vladimir PutinFoto: Alexei Druzhinin / TASS / Profimedia

Rimarranno le ispezioni programmate per un breve elenco di elementi di controllo relativi al rispetto delle norme sanitarie ed epidemiologiche, veterinarie e antincendio, nonché alla sorveglianza della sicurezza industriale.

“Ci sarà una moratoria sulle ispezioni commerciali in Russia fino alla fine del 2022. Tale risoluzione è stata firmata dal primo ministro Mikhail Misustin”, ha affermato il governo di Mosca in una nota.

I controlli fuori programma saranno consentiti solo in situazioni eccezionali: in caso di pericolo per la vita, in caso di grave danno per la salute dei cittadini, in caso di minaccia alla difesa del Paese e alla sicurezza dello Stato, e in caso di urgenza minaccia di natura ecologica. artificiale.

Come la Russia vuole contrastare l’impatto delle sanzioni occidentali

Il documento fa parte di una serie di misure dell’esecutivo russo per contrastare l’impatto economico delle sanzioni occidentali.

Giovedì pomeriggio il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la disponibilità della Russia collaborare con tutti i partner esteri chi vuole questo.

Ha anche parlato della crisi economica scoppiata nel Paese dopo l’esodo delle compagnie occidentali e delle sanzioni senza precedenti imposte alla Russia secondo cui “gradualmente, le persone si riorienteranno e capiranno che semplicemente non ci sono eventi che non possiamo risolvere”.

Giovedì anche il governo di Mosca ha pubblicato un elenco più di 200 merci e attrezzature vietate dall’esportazione nel contesto dell’esodo senza precedenti di compagnie straniere dalla Russia e dell’ondata di sanzioni imposte dall’Occidente e da altri Stati del mondo.

Il divieto rimarrà in vigore fino alla fine di quest’anno, con l’esecutivo di Mosca che afferma che è necessario stabilizzare l’economia.

