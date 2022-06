Come lavare la moquette di casa in modo semplice e veloce

Non sempre è possibile scegliere la pavimentazione di casa da avere… E c’è anche qualcuno a cui piace molto: la moquette è un tessuto morbido che difficilmente ti farà sentire freddo se ti dovesse capitare di camminare a piedi nudi in giro per casa.

Ha un grande difetto: può macchiarsi e in generale è abbastanza faticosa da lavare, però, anche se molto meno degli altri tipi di pavimentazione, va, anche, se meno frequentemente, lavata.

In questo articolo scoprirai come lavare la moquette di casa in modo efficiente, evitando grossolani errori che potrebbero comportare il deterioramento o danneggiamento dei tessuti, sia attraverso il buon vecchio olio di gomito che tramite attrezzatura professionale, come nel caso dei migliori prodotti Einhell.

Non esagerare nella frequenza dei lavaggi

Questo è uno dei motivi per cui diverse attività alberghiere bretoni scelgono di applicare la moquette nelle loro attività: una delle prime fondamentali regole per tenere la tua moquette in perfetta salute è quella di evitare di utilizzare acqua per tenere pulito il pavimento, prediligendo l’utilizzo di aspirapolveri ed elettrodomestici ad aria per tenere il pavimento pulito e i tessuti in salute. Evitare di lavare eccessivamente i pavimenti porta inevitabilmente con sé dei vantaggi, legati alla praticità di questo tipo di pavimentazione, ma questo non equivale a non doversi assolutamente occupare del pavimento, anzi: per garantirsi di vivere in un ambiente salubre e relativamente salvo da batteri e germi, è fondamentale utilizzare a frequenza più che quotidiana aspiratutto, aspira polveri e robot da pavimenti.

Valuta di acquistare prodotti professionali per la detersione della moquette

È possibile lavare la moquette senza utilizzare particolari dispositivi (anche se, a prescindere da come deciderai di procedere, la scelta dei solventi e detergenti è fondamentale), ma potresti seriamente prendere in considerazione la possibilità di acquistare prodotti professionali per la cura delle superfici, come gli aspiratori solidi e liquidi che ti garantiscono la possibilità di aspirare sia solidi che liquidi dal pavimento. Questo potrebbe tornarti particolarmente utile per lavare la moquette e aspirare manualmente l’acqua e si potrebbe rivelare una preziosissima risorsa soprattutto se possiedi animali domestici, che aumentano notevolmente e inevitabilmente la rapidità con cui il pavimento si sporca.

Altri elettrodomestici che potrebbero rivelarsi utili sono i mini aspiratori, con un gitto aspirante piccino quanto potente, ideale per rimuovere sezioni di sporco particolarmente ostinato che si è andato a depositare negli angoli o nelle sezioni più impervie del pavimento.

L’importanza dei vaporizzatori

Un ottimo strumento detergente per la pulizia della moquette sono sicuramente i vaporizzatori, che, mediante la vaporizzazione dell’acqua consente di ripulire a fondo tutte le superfici su cui viene applicato, L’utilizzo del vaporizzatore può rivelarsi la scelta ideale per la rimozione di eventuali macchie, nel tentativo di evitare di utilizzare sostanze chimiche e sgrassanti che rischiano di alterare la texture del tessuto e la sua composizione in generale.

Qualsiasi prodotto tu scelga di utilizzare per la pulizia e la detersione della moquette, ricorda sempre di lavarla almeno una volta ogni dieci giorni, per evitare la proliferazione batterica che metterebbe a rischio te, eventuali bambini e i tuoi animali