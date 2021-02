Come lavorare da Puma? Requisiti, stipendio, candidatura, recensioni e opinioni

Gli amanti dello sport, delle scarpe da corsa e dell’abbigliamento sportivo in generale, spesso provano a fare carriera in quest’ambito per coniugare al meglio il lavoro e la loro più grande passione. Per prendere parte a quel mondo è necessario avere certi requisiti e un background all’altezza del posto occupato, soprattutto se parliamo di capi tecnici di abbigliamento sportivo. Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i requisiti necessari per lavorare da Puma, quale stipendio offre l’azienda, come inviare la candidatura e le recensioni e le opinioni sul lavoro da Puma.

Requisiti per lavorare da Puma

Puma è un’azienda acquistata da Kering Group, o anche nota come PPR – Pinault Printemps Redoute. Stiamo parlando di un gruppo che opera a livello mondiale nel settore degli accessori e dell’abbigliamento di lusso. La sede centrale si trova a Parigi, in Francia. La sua fondazione risale al 1962, grazie all’idea del noto imprenditore François Pinault. La multinazionale francese progetta, produce e commercializza i propri prodotti attraverso due linee principali, Lusso e Sport & Lifestyle. Tra gli altri brand dei quali è proprietaria la holding, ci sono: Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Balenciaga e Pomellato, solo per citarne alcuni. Tutti i brand appartenenti alla Kering vengono oggi distribuiti in oltre 120 Paesi del mondo, compreso Puma. Il gruppo ha una forza lavoro pari a 38.0000 collaboratori in tutto il mondo. Le opportunità di lavoro Puma in Italia sono vaste, e il gruppo di tanto in tanto apre le selezioni per diversi profili, in vista di assunzioni ma anche di stage temporanei. Puma è alla ricerca di specifici requisiti quali un diploma o in alcuni casi candidati con laurea triennale o magistrale. A volte è richiesta un’esperienza pregressa nel settore, mentre per alcune mansioni più semplici si accettano anche candidati alla prima esperienza lavorativa. E’ un valore aggiunto la conoscenza delle lingue, in particolare quella inglese.

Stipendio dipendenti Puma

Gli stipendi di Puma variano a seconda della posizione lavorativa occupata. Secondo le segnalazioni di 4 dipendenti di Puma su Glassdoor, gli stipendi da “Retail Sales Associate”, si attestano a 700 euro al mese, mentre per la posizione di “Sales Representative“, siamo intorno ai 44.000 euro all’anno. Lo stipendio base per un semplice impiegato è compreso tra i 581 e i 619 euro al mese, mentre per il ruolo da “Senior Human Resources Manager” i lavoratori percepiscono tra gli 81.000 euro gli 87.000 euro all’anno.

Lavorare da Puma: Come inviare la candidatura

Per inviare la candidatura a Puma, è necessario passare dall’area riservata alle carriere e selezioni del portale web Kering. Cliccando su Talent > Job Offers > Click Here, si raggiunge la piattaforma interamente dedicata alle offerte di lavoro. Il Gruppo si impegna ad aggiornare in tempo reale le posizioni di lavoro aperte in tutto il mondo, anche per il brand Puma. I candidati possono cercare l’area, la zona e il luogo di loro interesse e caricare il proprio curriculum vitae.

Recensioni e opinioni sul lavoro da Puma

Sul web si leggono per lo più recensioni positive in merito al lavoro da Puma. Un dipendente afferma: “To work in PUMA is very special, U’ll not be considered as an outsider, the management will help their employees all the time.. Lot’s of fun activities, meetings and training sessions”. Un altro utente assegna 5 stelle e scrive: “Puma is a great place to work as in it has the job security with great and clear understanding with management. Has a open culture to work with. However, i believe the salary part really need to take care of”.