Come ottenere un prestito quando non si ha un lavoro

Ottenere un prestito senza avere un lavoro è una cosa complicatissima. Però si può fare. Usano dei particolari stratagemmi, quindi, è possibile poter avere un finanziamento – piccolo o grande che sia – senza che sia necessario presentare una busta paga.

Tutte operazioni legali, ovviamente. Legali e lecite. Vediamole insieme.

Ipoteca

L’ipoteca è quando tu metti sul piatto un oggetto che abbia lo stesso valore del finanziamento. E, nella stragrande maggioranza, anche di più. Con un esempio riuscirai a capire meglio: mettiamo che tu chieda un finanziamento di 20mila euro.

Non hai un contratto di lavoro, quindi nessuna busta paga da presentare. A questo punto, però, la banca vuole la garanzia che tu sia in grado di restituire tutto. Come fare?

Metti l’ipoteca su qualcosa che abbia almeno un prezzo di 20mila euro, come ad esempio la macchina. In questi casi, se tu non dovessi riuscire a saldare le rate in tempo, allora l’ente creditore avrà tutto il diritto di entrare in possesso di quella vettura (o di qualsiasi altra cosa che abbia quello stesso valore)

Reddito non da lavoro

Qui il discorso è abbastanza semplice. Si può percepire una rendita mensile anche senza lavorare. O senza aver mai lavorato. Come? Molto semplice. Se tu, ad esempio, hai ereditato una casa, puoi fittarla a una famiglia che, ogni mese, dovrà pagarti qualcosa in modo da stare lì a vivere. A versarti il fitto, insomma.

Ecco, se dai la giusta garanzia (un termine che poi vedremo anche nel paragrafo successivo) in questo senso, la banca potrebbe chiudere un occhio sul fatto che tu non abbia un contratto di lavoro.

Sì, perché in un certo senso, all’ente creditore interessa soltanto che tu riesca a saldare tutti i debiti che hai contratto. Se il fitto che tu ricevi ogni mese è alto, a maggior ragione non avrai alcun tipo di problema. Certo, se è relativamente basso potresti incappare in un rifiuto comunque. Considerando che c’è una soglia minima di sopravvivenza a cui tu non puoi scendere.

Il fitto che ricevi è di 500€ al mese? Beh, difficile che tu possa pagare rate per 200€. Stiamo comunque parlando di fitti che equivalgono a uno stipendio e che, comunque, ti fanno fare una vita dignitosa.

Garanzia

Rispetto all’ipoteca, qui parliamo di persone. Cioè, in altre parole, quando c’è una persona che fa il garante per te. Una ‘tecnica’ molto usata dai giovani che, magari, non riescono ad avere un lavoro fisso o regolare. In questo caso, infatti, c’è il genitore che – forte di un contratto ‘vecchio stampo’ con le dovute tutele – può fare tutto lui. In altre parole, il figlio mette la firma e contrae il debito mentre il genitore, se, appunto, chi si è intestato la finanziaria non riesce a saldare il tutto, può ripianare le perdite.

In questo caso, infatti, l’ente creditore può rivalersi tranquillamente sul garante che dovrà fare in modo di pagare quanto dovuto. Altrimenti potrebbero essere dei dolori.

Prestito per studenti

Il prestito per studenti è una forma che viene fatta per agevolare i ragazzi che vorrebbero studiare ma non hanno i mezzi per farlo. Una formula molto in voga in America – causando anche delle polemiche per un utilizzo un po’ distorto di questa opportunità – che, però, in Italia non riesce ancora a prendere piede.

Si tratta di una somma di denaro che viene elargita a famiglie in difficoltà con studenti che vorrebbero iscriversi all’università o a un master ma non hanno i soldi necessari per farlo.

A questo punto, con tassi agevolati, potrai comunque ambiare a far studiare tuo figlio o avere i soldi che ti servono per fargli raggiungere il suo sogno. Anche perché, in molti casi, i soldi non dovrai restituirli subito ma solo dopo che avrà trovato un lavoro. Non è sempre così, ma potrebbe tranquillamente capitare. Quindi ti conviene informarti per capire se può fare davvero al caso tuo.

Come abbiamo visto, esistono molte possibilità di ottenere un prestito senza avere un lavoro, soprattutto se si hanno delle garanzie o comunque un garante. E, se quest’ultima figura dovesse mancarti, nessun problema. Ci sono altre soluzioni che puoi sperimentare per avere quei soldi che ti servono in maniera urgente

