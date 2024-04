Come piantare il basilico, il trucco che non ti aspetti

Esiste un trucco perfetto anche per piantare il basilico: questo dettaglio potrebbe cambiare per sempre la vostra vita. Ecco cosa dice l’esperto.

Forse non tutti nutrono una grande passione per il giardinaggio o più specificatamente per la coltivazione di piante, eppure la differenza tra un basilico fatto in casa e quello comprato si sente e anche tanto. Questo alimento, non ci sono dubbi sul fatto che sia utilizzato in moltissime cucine in tutto il mondo.

In particolare in quella italiana: il suo gusto unico lo rende l’elemento perfetto per essere aggiunto in qualsiasi piatto o pietanza: dalla pasta, alla parmigiana di melanzane fino ad arrivare ai piatti di carne o di pesce e cosi via.

La vera domanda, però, che oggi ci andremo a porre è diversa: quali sono le tecniche o i segreti che ci possono permettere di coltivarla e farla crescere nel modo migliore? Ecco che cosa dice l’esperto.

Come piantare il basilico senza commettere degli errori?

Allora, un dettaglio non da poco è quello di coltivare la piantina sempre ricorrendo all’uso del vaso, in questo modo sarà possibile farla crescere in modo più sano e questo dettaglio, ha a che fare sia con la pianta che con il seme. In questo modo, riuscirete anche a capire quando è arrivato il momento di trasferirla nella terra ferma.

I semi, in linea di massima andrebbero sempre trasferiti nel periodo di febbraio e marzo, mentre per quello che concerne le piante invece nel periodo tra aprile e maggio.

Fatto questo, non resta altro che cominciare a coltivare il basilico in vaso: l’esperto sottolinea infatti che nel caso del basilico in vaso, le operazioni di coltivazione vanno cominciate già nei mesi di Febbraio e Marzo, visto che è il momento in cui le temperature sono sopra i 15 gradi. Il passaggio successivo è quello di preparare poi i contenitori che andranno ad ospitare le piante.

La prima cosa da fare è quella di costruire sul fondo uno strato di argilla a cui poi aggiungere del terriccio: all’interno, inseguito, inserire due o tre semi di basilico e poi annaffiare. L’acqua va data sempre con grande abbondanza, ma senza esagerare. Come per ogni cosa, è importante essere accorti e non rischiare di mettere in pericolo la sopravvivenza della pianta stessa.

Per finire, una volta piantati i semi o la piante, il vaso andrà messo alla luce del sole.