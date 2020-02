Come potrebbe cambiare l’IRPEF

Il modello tedesco: più equo

Il fisco italiano vira verso il modello tedesco. Entro aprile potrebbe arrivare la legge delega che cambia l’IRPEF, la tassa sui redditi delle persone fisiche.

Obbiettivi: più semplicità, alleggerimento della pressione fiscale per redditi medi e bassi, progressività maggiore. Il cantiere è aperto ma sono ancora tante le incognite, specie sui costi di una misura che finalmente riformerebbe un’IRPEF sostanzialmente ingiusta.

L’esecutivo vuole togliere 500 euro di tasse ai lavoratori dipendenti che prendono meno di 35mila euro. Dal 2021, l’obbiettivo è far pagare 1000 euro in meno. Si potrebbe poi passare ad un solo scaglione con aliquota al 20% per i rediti fra 15mila e i 28mila euro (non più 23 e 28%). Rimane comunque un altissimo scaglione per i redditi superiori a 28mila euro (e nessuna differenza fino a 50mila euro).

I commenti del governo

«Andiamo avanti determinati per una più ampia riforma fiscale. Vogliamo continuare ad abbassare le tasse alle famiglie” sostiene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La conferma di “un disegno di legge delega per la riforma fiscale entro aprile” arriva dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Obbiettivo? “Vogliamo un sistema più semplice, più equo e che riduca la pressione fiscale a partire dai redditi medio bassi”.

Il M5S sostiene che anche i pensionati saranno presi in considerazione, “la riforma dell’Irpef dovrà contenere una riduzione del cuneo fiscale per i pensionati, esclusi dal bonus”, dice Laura Castelli, vice ministro dell’Economia grillino: e anche “una misura ad hoc per gli incapienti, forse attraverso un assegno, sicuramente la semplificazione delle detrazioni, e una riduzione delle aliquote e degli scaglioni dell’Irpef”.

Commenti

