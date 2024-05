Come proteggere gli oceani? Tutte le piccole azioni quotidiane che possiamo fare noi

Gli oceani sono uno dei beni più preziosi che abbiamo sulla nostra terra. Come parte delle nostra natura, il loro benessere va tutelato, in quanto parte di un catena che riconduce a noi. Inquinare gli oceani significa inquinare il nostro cibo, la nostra acqua e rendere la vita di tante specie viventi sempre più difficile e pericolosa.

Sebbene le grandi industrie e i governi siano i primi a doversi adoperare per salvaguardare il nostro pianeta, ci sono azioni piccole che anche noi possiamo compiere durante la nostra vita quotidiana. In questo articolo vogliamo proprio parlare di questo, fornendo le modalità che hai a tua disposizione, sia in casa che fuori.

Come proteggere gli oceani da casa nostra

Innanzitutto partiamo da quello che possiamo fare direttamente in casa nostra. Uno dei modi per aiutarci a comprendere quanto i nostri gesti possono avere un impatto sugli oceani è immaginare il WC, il lavandino e ogni altro scarico domestico come l’inizio di un oceano. Sebbene infatti le nostre acque vengano in genere depurate in modo attento prima di essere immesse nuovamente nei mari, non sempre va tutto liscio. Per evitare dunque che i nostri rifiuti vadano dritto a contaminare il mare, possiamo seguire alcune accortezze:

Butta nel wc solo la carta igienica e nient’altro. Purtroppo molti hanno il vizio di buttare davvero di tutto nel wc, rischiando anche di rompere le proprie tubazioni.

Non buttare l’olio nel lavandino. Ogni olio, sia quello della frittura o del tonno, andrebbe raccolto e portato negli appositi centri di smaltimento.

Limita la produzione di rifiuti. Una vita zero rifiuti è difficile da raggiungere, ma ridurli è sicuramente possibile e anche più comodo, così non dobbiamo scendere ogni sera per buttare la spazzatura.

Come proteggere gli oceani fuori da casa

Cosa possiamo fare quando siamo fuori dalle mura domestiche? Anche qui immaginiamo che l’inizio dell’oceano siano i tombini e i canali di scolo. Evitiamo dunque di buttare in giro la nostra immondizia, ma utilizziamo i cestini oppure portiamo a casa quelle poche cartacce che possiamo creare. Per i fumatori invece è consigliato dotarsi di un posacenere portatile, basta anche un barattolino di vetro: le cicche di sigaretta sono infatti uno dei rifiuti più inquinanti e più frequenti nei nostri mari.