Come rendere lucido il pelo del gatto? Trucchi e consigli

Il pelo del nostro gatto può essere preso come parametro di riferimento per valutare la salute e la vita del nostro gatto. Più bello appare il suo manto, più è probabile che il gatto stia vivendo una vita serena e senza particolari problemi di salute. Più invece il suo pelo appare opaco o con altri problemi più evidenti come chiazze mancanti, allora più è probabile che ci sia qualche problema nascosto.

Questo ovviamente non è sempre vero e anche un gatto dal pelo perfetto potrebbe avere dei problemi che non coinvolgono questa parte del corpo. In questo articolo però ci concentriamo sul capire come rendere lucido il pelo del gatto e non farlo mai sfigurare.

Come rendere lucido il pelo del gatto?

Per garantire al nostro gatto un manto soffice e splendente, il primo passo è spazzolarlo quotidianamente utilizzando una spazzola appositamente progettata per i felini. Questa pratica giornaliera è particolarmente consigliata per i gatti a pelo lungo, questo perchè con il tempo si possono sviluppare fastidiosi nodi, che porterebbero anche il gatto a ingoiare troppo pelo.

La spazzolatura è benefica per tutti i tipi di gatto, anche quelli a pelo corto. Inoltre, rappresenta un momento intimo tra il micio e il suo padrone, rafforzando il legame e donando relax all’animale. Tuttavia, è fondamentale usare molta cautela con i cuccioli, poiché il loro manto non è ancora sufficientemente sviluppato per proteggere adeguatamente la pelle. Pertanto, è necessario utilizzare spazzole adatte alla loro tenera età.

L’importanza dell’alimentazione

Un altro fattore fondamentale per rendere il pelo lucido del gatto è curare con attenzione la sua alimentazione. Ciò che rende il pelo sano, forte e appunto brillante sono gli acidi grassi essenziali come l’Omega 3 e l’Omega 6. Scegli dunque cibo ricco di queste sostanze e donale al tuo animale preferito.