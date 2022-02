Come riconoscere e gestire l’ansia da separazione del cane

I nostri amici a quattro zampe vorrebbero stare sempre in nostra compagnia e così accade molto spesso che quando dobbiamo allontanarci da casa, per impegni di lavoro ma non solo, finiscano per sperimentare forti stati di ansia. Alla base di molte patologie del comportamento troviamo i disturbi dell’attaccamento e specialmente nel cane è molto frequente l’ansia da separazione.

La condizione di mancanza si sperimenta fin da cuccioli

Questo disturbo è ampiamente diffuso ed è possibile individuare alcuni fattori scatenanti e ricorrenti. Innanzitutto, molti allevatori isolano le femmine al termine della gravidanza lasciandole da sole con i cuccioli. Ed è un bene, visto che soprattutto nel primissimo periodo di vita i piccoli non possono fare esperienze in autonomia o allontanarsi. Tutto questo, però, può andare a configurare e aggravare la condizione di mancanza nelle successive fasi dello sviluppo. Specialmente quando il cucciolo proviene da un allevamento lontano, inoltre, la prolungata mancanza di punti di riferimento può ulteriormente destabilizzare la sua percezione del mondo che lo circonda. Senza contare il trauma di una precoce separazione dalla propria madre. Ci sono anche cuccioli di cane che vengono purtroppo abbandonati e che quindi soltanto per pochi giorni possono vivere al meglio il contatto con la madre. L’adozione di animali cambia la vita e porta con sé conseguenze più o meno complesse da gestire. Succede che il punto di riferimento di Fido diventiamo ben presto noi, così quando lasciamo la casa, ovvero il ‘nido’, il cane può sperimentare l’ansia dell’abbandono fino al nostro rientro.

I sintomi della paura dell’abbandono e i consigli per agire

I sintomi che si legano a questa problematica dell’attaccamento e dell’abbandono possono essere molto impattanti, si tratta infatti soprattutto di distruzioni e vocalizzazioni. Senza contare che gli animali possono fare i bisogni in appartamento oppure mangiare parti della mobilia. Sono tutti messaggi, tentativi di comunicare un disagio e di distrarsi dallo stato di preoccupazione e stress. La paura dovuta all’allontanamento dei componenti il nucleo familiare destabilizza il cane e nella sua mente scatena il timore di una impossibilità di ricongiungimento. Più forte è il disturbo e la percezione di abbandono nel cane, più impattanti saranno le dimostrazioni di disagio (salti, girare su se stessi in modo vorticoso, lamenti e forte agitazione). Capita che i cani soggetti a stati di ansia da separazione possano essere facilmente riconoscibili anche per il fatto di cercare la prossimità ma non il contatto fisico: si avvicinano ma si ritraggono se qualcuno vuole toccarli. Aumentano anche le difficoltà legate all’esplorazione del mondo esterno, così come peggiorano le capacità di relazionarsi non soltanto con le persone ma anche con altri animali. Per quanto riguarda i consigli relativi alla gestione di queste problematiche, sicuramente è bene evitare le punizioni a posteriori, specie se il cane ha rovinato divano, tappeti o mobili (non riuscirebbe a mettere in connessione questi gesti con la punizione, finendo per non comprendere l’intervento del proprio umano). E’ bene lasciare il cane solo in modo graduale e inizialmente quando strettamente necessario (non deve stare da solo durante la notte, per esempio). Attenzione sempre a posizionare la cuccia del cane o la sua coperta in un punto che non sia troppo lontano dai suoi familiari, in modo da poterlo comunque osservare.