Come riconoscere un sito di giochi online affidabile

L’avvento del digitale ha portato il settore del gaming ad una crescita sotto tutti i punti di vista, tanto da far aumentare notevolmente anche il numero di portali online. Sicuramente ad aiutare lo sviluppo di questa realtà sono stati anche gli investimenti fatti sulla rete e sulle connessioni sempre più veloci. Un esempio pratico, in questo senso, è l’entrata in scena del 5G, che ha dato la possibilità agli utenti di accedere più facilmente e più velocemente ai videogiochi e ai contenuti interattivi in rete da qualsiasi luogo. Un aspetto imprescindibile dell’online, tuttavia, è quello strettamente legato alla sicurezza. Infatti, ci sono diversi fattori che portano un utente a capire se un portale online si può ritenere affidabile o meno.

I certificati AAMS

In primo luogo, è fondamentale controllare che la piattaforma sulla quale si vuole giocare disponga del certificato AAMS, ossia quella licenza che fornisce ai vari casinò online di operare sul nostro territorio. Per capire quale portale dispone di questa certificazione, esistono dei siti appositi che mettono a disposizione una lista di casino online AAMS, su cui poter controllare che il sito scelto sia sicuro e giocabile. Il certificato, quindi, è la primissima garanzia di sicurezza per i clienti, non è un caso, infatti, che negli ultimi siano stati chiusi e banditi circa 6mila siti assolutamente non in regola. La licenza AAMS ha il compito, quindi, di garantire la legalità di un bookmaker nei rapporti con i giocatori. Occorre specificare che dal 2012 AAMS fa parte dell’Agenzia delle Dogane, motivo per il quale il nome è stato cambiato in ADM. Un casinò online per ottenere questo tipo di certificato deve rispettare una serie di requisiti assolutamente rigorosi, come ad esempio il fair play ed il rispetto di tutti i protocolli. Tra i compiti della licenza AAMS, c’è anche quello di controllare accuratamente che non ci sia alcuna violazione dei regolamenti e delle leggi nazionali ed internazionali. Il gioco dev’essere responsabile e i montepremi devono essere suddivisi in maniera assolutamente equa e seguendo dei criteri trasparenti. Ovviamente, il certificato non è solamente a tutela degli scommettitori, ma anche del portale online, considerando il fatto che previene delle eventuali truffe ai loro danni.

Customer Service

Quasi inutile affermare che una piattaforma online di livello debba essere caratterizzata anche da un Costumer Service di livello. I casinò online più affidabili, infatti, dispongono di un servizio telefonico con un numero verde. In questo caso, è il sito a doversi preoccupare di far sapere al cliente quando poterlo contattare per eventuali richieste o problematiche. Per esporre un problema al Costumer Service del casinò, l’e-mail è il sistema tipico che un utente può utilizzare. Ultimamente, diventato anche il metodo preferito dai giocatori, si è fatta strada la live chat, che permette al cliente di interagire direttamente con l’operatore in maniera molto più semplice e veloce.

Metodi di pagamento tracciabili e sicuri

Una piattaforma online dev’essere assolutamente in grado anche di garantire agli utenti dei metodi di pagamento tracciabili e sicuri. Uno di questi, il più noto probabilmente, è PayPal. Oltre a quest’ultimo, però, stanno nascendo anche altri metodi di pagamento, tra cui ad esempio Neteller. In tal caso, si tratta di un pagamento eWallet fondato nel 1999, che porta l’utente ad associare il prelievo al proprio indirizzo email. Da quel momento in poi, il cliente avrà la possibilità di contare su un servizio efficiente e rapido. La concorrenza tra i diversi sviluppatori di software, visto il sorgere di nuovi metodi di pagamento, sta diventando sempre più agguerrita. Questi fattori, logicamente, vanno tutti dalla parte del cliente, che in questa maniera ha l’opportunità di giocare online in totale sicurezza seguendo un numero limitato di misure.