Come scegliere i migliori siti di scommesse sportive

Dopo una sorpresa come la seconda mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali, sicuramente il mondo dello sport e in particolare quello del calcio italiano hanno subito uno scossone. Se da un lato è partito, forse anche giustamente, il solito processo in cui si accusano tutti e nemmeno i campioni d’Europa di Mancini si salvano, dall’altro pensiamo, magari con una certa malizia, ai pochissimi folli o fortunati, che in questo momento così nero per gli Azzurri avevano scommesso contro di loro. Se pensiamo che fino al fischio d’inizio le quotazioni davano l’Italia superfavorita, con una possibilità di vittoria tra l’80 e l’85%, non possiamo che iniziare a fare i conti con la realtà dei numeri, quella in cui anche i sogni più impensabili si avverano, soprattutto se pensiamo ai macedoni che increduli si sono trovati in vantaggio su una delle nazionali più titolate al mondo. Ecco quindi che cresce la mania delle scommesse sportive, quando i pronostici vengono stravolti aumentano le fantasie in cui una giocata da pochi euro ci fa guadagnare un jackpot di diverse migliaia.

Dunque sarebbero sempre di più gli appassionati delle scommesse, così come crescono gli incassi e ovviamente anche i montepremi in palio, ma quali sono le migliori app su cui scommettere? Quali eventi sportivi possono garantirci un premio davvero consistente? Per rispondere a queste domande è necessario prima fare un breve riepilogo delle caratteristiche che deve avere un buon sito di scommesse o anche un app di scommesse sportive facilmente scaricabile sullo smartphone, sia questo iOs opppure Android.

Per capire meglio quali sono i migliori siti di scommesse sportive disponibili online, abbiamo consultato il rinomato blog di scommesse www.app-scommesse.com che da anni informa migliaia di scommettitori sulle migliori opportunità del momento. Come ogni blog specializzato che si rispetti, è importante menzionare i principali bookmakers , dando possibilmente una descrizione di ognuno in modo da poter permettere al giocatore di scegliere la casa da gioco che preferisce. Ogni bookmaker ha le proprie caratteristiche, spesso costituite da ricchi bonus di benvenuto per tutti i nuovi scommettitori che si resgistrano sul sito o che scaricano l’app direttamente sul proprio smartphone.

Una tra le caratteristiche irrinunciabili per una buona casa di scommesse sportive, oltre ad un bonus di benvenuto, è la presenza di una licenza conferita da AAMS, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ceretifica che si tratti di una azienda che opera in maniera lecita e che non esercita nessun tipo di frode. Possedere una licenza è senza dubbio un requisito fondamentale per un bookmaker, anche se questo si trova esclusivamente su internet. Ricordiamo infatti che il mondo del gambling ha bisogno di essere regolamentato in modo chiaro e coerente, per garantire la sicurezza dei giocatori, in Italia spetta ad AAMS conferire alle case da gioco il permesso di operare secondo le leggi vigenti. Detto questo, sconsigliamo di rivolgersi a case da gioco che non siano provviste di licenza.

Altro elemento molto importante riguardo una casa da gioco, sono le quotazioni. Ogni bookmaker come noto, può offrire un margine più o meno amplio di guadagno e per questo conviene consultarne più di uno per cercare di trovare le quote più favorevoli a seconda del tipo di evento su cui si vuole scommettere.

Continuando nella disamina delle caratteristiche più importanti che deve avere un sito di scommesse, non possiamo non citare il servizio di assistenza clienti, il quale deve essere disponibile e in grado di assistere alle esigenze dei giocatori. Molte case da gioco offrono un servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, per sette giorni su sette, contattabile via email, telefonicamente o attraverso servizi di Live Chat.

Un’ultimo ma comunque fondamentale aspetto da considerare quando si va a scegliere una casa di scommesse sportive è sicuramente l’usabilità. Quella che in gergo si chiama UX o User Experience, deve permettere al giocatore la navigazione sul sito o sull’app in modo facile e senza intoppi. Anche l’aspetto grafico è molto importante, già che una buona selezione delle componenti grafiche che vanno a costituire il sito permettono di fare la differenza tra una casa da gioco di prim’ordine e una tra le tante.