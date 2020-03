Come scegliere il server più adatto al tuo business online

Quando si ha intenzione di aprire un sito web la prima cosa da fare è quella di acquistare un hosting.

In rete è possibile trovare diverse tipologie di questo servizio tra loro anche molto diverse. Alcune sono gratuite ed altre sono a pagamento: e tra quelli a pagamento ne troviamo di diversa entità e caratteristiche. Qui di seguito cercheremo di individuare quale hosting sia il migliore per te e quali sono i vantaggi che puoi sfruttare da questo tipo di servizio. Prima però facciamo chiarezza e scopriamo cos’è un hosting.

Che cos’è un hosting?

Quando si parla di hosting si fa riferimento ad uno spazio web all’interno del quale poter ospitare il proprio sito che è disposto su un determinato server che può essere condiviso con più persone oppure essere server dedicati al tuo esclusivo utilizzo. Non è possibile dare vita ad un sito internet senza hosting dal momento che senza di esso il sito internet non sarebbe visibile agli altri utenti online. Risulta dunque un elemento fondamentale se vogliamo iniziare ad avere un’attività online preoccuparci di trovare un perfetto hosting per il nostro utilizzo.

Scegli un hosting italiano

Se devi andare a crearti il tuo primo sito web, il nostro primo consiglio è quello di appoggiarti a delle aziende di hosting italiane in modo da poter avere, eventualmente, un servizio di supporto in italiano. Inoltre, scegliere un hosting italiano può essere una mossa vincente dal momento che la località del datacenter influenza notevolmente i tempi di caricamento delle pagine: più i tuoi visitatori sono vicini al datacenter, più saranno veloci le tue pagine.

La velocità del tuo sito web è importante.

Una cosa fondamentale da tenere in considerazione è senza dubbio la velocità. Ma ci sono diversi importanti fattori che andranno ad incidere sulle prestazioni del tuo sito web. In particolare:

Lo spazio web che sceglierai

Il tema grafico che utilizzerai sul tuo sito web

Quanti plugins andrai ad attivare sul sito

La dimensione delle immagini che andrai a caricare

Adesso, dunque, non resta che andare a scegliere il miglior hosting per il tuo sito: è la cosa più importante di tutte.

Questo perché se sceglierai uno spazio web economico scadente, non lo potrai ottimizzare in futuro, tutti gli altri punti invece sì.

Infatti se vuoi potrai sempre cambiare il tema grafico al tuo sito web, utilizzare meno plugins o caricare delle immagini meno pesanti.

Perché è importante scegliere un hosting italiano performante?

La risposta è molto semplice: se il sito web che andrai a creare sarà lento, le persone abbandoneranno il tuo sito ancora prima di poterlo visualizzare. E questo perché è importante non far aspettare le persone, abituate ad avete tutto e subito nell’era del web. Aspettare non piace a nessuno, sicuramente non piace neanche a te.

Ma non si tratta solo di questo, scegliere un hosting veloce è importante anche per salire più velocemente sui motori di ricerca. Infatti, Google preferisce indicizzare i siti web veloci.

