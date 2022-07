Come scegliere la fotocamera giusta per te?

Sei alla ricerca di una nuova fotocamera come puoi scegliere quella giusta in base alle tue esigenze? Scoprilo nell’articolo.

Di macchine fotografiche sul mercato ce ne sono centinaia tutte diverse, scegliere quella più giusta per le proprie esigenze può rivelarsi davvero arduo. Quindi in questo articolo abbiamo creato una guida che ti aiuti nell’acquisto della fotocamera più giusta per te.

Se ti sei appena avvicinato al mondo della fotografia imparare a scegliere la tipologia della macchina fotografica è essenziale, questo perché ti permetterà di immortale ciò che desideri al meglio. Scegliere la macchina fotografica sbagliata non solo può rivelarsi un errore perché non riusciremo a realizzare il tipo di scatti che vogliamo ma soprattutto è una perdita di denaro, considerando che alcuni modelli sono davvero dispendiosi. Per questa guida ci siamo affidati all’esperienza di fotocameratop.it. Quindi partiamo subito alla scoperta del mondo della macchina fotografica.

Vuoi diventare un fotografo professionista?

Questa è la prima domanda che devi porti “Vuoi diventare un fotografo professionista?” Se la risposta è si allora devi escludere dalla tua lista tutte le macchine fotografiche commerciali e puntare maggiormente ad una macchina fotografica professionale. Non ti dico che da subito dovrai prendere una delle macchine più costose che trovi sul mercato, ma dovrai sicuramente puntare all’acquisto di una macchina fotografica di buon livello. Questo ti permetterà di iniziare a prendere confidenza con la strumentazione e di apprendere, già dai primi scatti, come funzionano queste particolari macchine fotografiche.

Se invece il tuo interesse è puramente amatoriale puoi optare per acquistare una macchina fotografica usata professionale oppure puntare verso l’acquisto di una macchina fotografica amatoriale e commerciale, che hanno tante funzionalità e ti permettono di realizzare delle buone foto.

Cosa vuoi fotografare?

Un’altra domanda che devi farti è cosa vuoi fotografare. È importante sapere se vuoi concentrarti ad esempio sui ritratti oppure sui paesaggi, se intendi fare foto sottacqua oppure a bassissime temperature. Queste informazioni ti permetteranno di stabilire una lista di caratteristiche che deve avere la tua macchina fotografica, soprattutto quando si tratta di prodotti commerciali. Non tutti i prodotti commerciali hanno tutte le caratteristiche che ci occorrono e quindi è bene fare una lista di una serie di funzionalità che cerchiamo nella macchina fotografica.

Tipi di macchine fotografiche digitali per non professionisti

Affacciandoti al mercato della fotografia ti renderai conto che ne esistono veramente tante tipologie differenti, di forma e dimensione. Partiamo perciò con il classificare le fotocamere digitali, che si possono suddividere in queste grandi categorie:

Standard sono macchine fotografiche compatte e di piccole dimensioni , sono tra le più economiche e facili da utilizzare. Sebbene leggerezza, compattezza e costo basso siano i loro punti di forza ne perdono in qualità e non permettono di realizzare foto di alto livello.

sono , sono tra le più economiche e facili da utilizzare. Sebbene leggerezza, compattezza e costo basso siano i loro punti di forza ne perdono in qualità e non permettono di realizzare foto di alto livello. Superzoom sono le macchine fotografiche che hanno un obbiettivo molto potente e per questo sono molto adatte ai paesaggi, foto di gruppi e molto altro. Grazie al superzoom infatti sono anche dotate di grandangolo e ciò è sicuramente un punto a loro favore. Qui le dimensioni della macchina sono maggiori proprio perché hanno un obbiettivo così potente, ma sicuramente in commercio ne troviamo anche di compatte.

sono le macchine fotografiche che hanno un e per questo sono molto adatte ai paesaggi, foto di gruppi e molto altro. Grazie al superzoom infatti sono anche e ciò è sicuramente un punto a loro favore. Qui le dimensioni della macchina sono maggiori proprio perché hanno un obbiettivo così potente, ma sicuramente in commercio ne troviamo anche di compatte. Avanzate sono sofisticate e ti permettono di controllare maggiormente la qualità di scatto dandoti la possibilità di impostare tu stesso i parametri di volta in volta. Molte di loro hanno la possibilità di salvare le foto senza l’elaborazione interna e questo le rende più veloci rispetto alle altre.

sono sofisticate e ti permettono di controllare maggiormente la qualità di scatto dandoti la di volta in volta. Molte di loro hanno la senza l’elaborazione interna e questo le rende rispetto alle altre. Robuste sono le macchine che possiamo utilizzare in situazioni estreme perché resistono alle forti temperature, quindi al freddo eccessivo e al caldo eccessivo, ma resistono anche all’acqua e sono adatte alle immersioni, e soprattutto resistono alle cadute, rappresentano perciò un prodotto adatto ad un avventuriero.

Macchine fotografiche digitali per professionisti

Adesso andiamo invece a scoprire quali sono le macchine professionali per professionisti in cui ci possiamo imbattere nel mercato della fotografia:

Bridge è una tipologia di macchina fotografica adatta a un fotografo professionista che ha bisogno di un obbiettivo con uno zoom potente .

è una tipologia di macchina fotografica adatta a un fotografo professionista che ha bisogno di un . Mirrorless sono delle macchine fotografiche professionali di piccole dimensioni che regalano ottime performance, permettono di scegliere le lenti più adatte da usare di volta in volta per adattarsi ad ogni esigenza.

sono delle che regalano ottime performance, permettono di scegliere le lenti più adatte da usare di volta in volta per adattarsi ad ogni esigenza. Le reflex che sono sicuramente le più conosciute a livello professionale e si dividono in entry-level, semi-pro e Sono due le caratteristiche molto interessanti che possiamo incontrare in questa tipologia di macchina professionale: ti da la possibilità di cambiare la lente per scegliere di volta in volta quella più adatta e poi sono dotate di un mirino ottico posteriore che ti permette di visualizzare la scena esattamente come è ripresa dall’obbiettivo.

Quali sono le caratteristiche da osservare prima dell’acquisto?

Indipendentemente dalla tipologia di macchina fotografica su cui vogliamo investire ci sono una serie di caratteristiche tecniche che dobbiamo osservare per capire qual è il modello migliore. In questo paragrafo ti spieghiamo quali:

Megapixel sono molto importanti, permettono di realizzare fotografie con maggiore qualità. Non bisognerebbe mai optare per una fotocamera che ha meno di 16 Megapixel.

sono molto importanti, permettono di realizzare fotografie con maggiore qualità. Non bisognerebbe mai optare per una fotocamera che ha meno di 16 Megapixel. Sensibilità ISO più è alto e più la macchina fotografica realizzerà foto luminose e di alta qualità anche in condizioni di scarsa visibilità come durante gli scatti notturni. È meglio optare per una macchina fotografica che ci permette di impostare questo parametro manuale per poterlo adattare di volta in volta.

più è alto e più la macchina fotografica realizzerà foto luminose e di alta qualità anche in condizioni di scarsa visibilità come durante gli scatti notturni. È meglio optare per una macchina fotografica che ci permette di impostare questo parametro manuale per poterlo adattare di volta in volta. Valutare attentamente l’obbiettivo al massimo della sua apertura, per valutarne la qualità.

al massimo della sua apertura, per valutarne la qualità. La risoluzione e le impostazioni video, molte fotocamere digitali al giorno d’oggi ci permettono anche di realizzare video quindi è bene che anche i parametri di questa funzionalità siano i migliori.

Conclusioni

Al giorno d’oggi è bene dotarsi di fotocamere digitali di buona qualità e visto che ormai non possiamo vivere senza sarà bene che dispongano di Wi-Fi, o di supporto aggiuntivo, e di GPS per salvare la posizione geografica. Sono due elementi non essenziali ma utili soprattutto a chi utilizza particolarmente i social. Con questa guida dovresti aver chiaro ora qual è il miglior prodotto per te non ti resta altro che stabilire il tuo budget d’acquisto e trovare il prodotto migliore da comprare.