Come si chiama la pillola del giorno dopo? E qual è la più efficace?

Le pillole del giorno dopo sono di 2 tipi:

la pillola del giorno dopo tradizionale a base di levonorgestrel conosciuta con il nome commerciale di Norlevo, Levonelle, Stromalidan ed Escapelle

la pillola del giorno dopo nuova e più efficace detta anche pillola dei cinque giorni dopo a base di ulipristal acetato EllaOne conosciuta con il nome commerciale ellaOne

La pillola del giorno dopo nuova è più efficace perché è in grado di bloccare l’ovulazione, anche quando il processo che porta all’ovulazione (picco dell’LH) è giù iniziato, ed è in grado di spostare l’ovulazione di 5 giorni; ed è per questo che è detta anche pillola dei 5 giorni dopo. 5 giorni sono il tempo necessario agli spermatozoi per perdere di efficacia. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) afferma che questo tipo di pillola ha un’efficacia del 98% nelle prime 24 ore.

La vecchia pillola, invece, non è in grado si spostare l’ovulazione, se il processo che conduce all’ovulazione è già iniziato, e inoltre sposta l’ovulazione di soli 3 giorni. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) afferma che questo tipo di pillola ha un’efficacia che oscilla tra il 52 e il 94%

La pillola del giorno dopo è un contraccettivo di emergenza.

Ciò vuol dire che deve essere usata solo in emergenza, quando si pensa che il contraccettivo che abbiamo usato, abbia fallito o quando non è stato usato alcun contraccettivo e non si desidera un’eventuale gravidanza. Cosa che in questi tempi di coronavirus è più che comprensibile.

Ad esempio:

E’ stato usato il coito interrotto.

La pillola contraccettiva non è stata assunta o è stata assunta con un ritardo superiore a 12 ore.

La pillola contraccettiva è stata assunta regolarmente, ma si sono verificati degli episodi di vomito o diarrea a ridosso dell’assunzione.

Il cerotto o l’anello contraccettivo non sono stato riapplicati o sono stati riapplicati con un ritardo superiore al previsto.

La pillola del giorno dopo si acquista in farmacia o parafarmacia senza ricetta medica, perché un farmaco SOP (Senza Obbligo di Prescizione)

Ciò è valido per le donne maggiorenni, ma non per le minorenni, che devono presentare una ricetta medica non ripetibile. La ricetta medica può essere rilasciata da un qualunque medico curante, dalla guardia medica o dal pronto soccorso.

Prima si assume la pillola del giorno dopo è meglio è.

Indipendentemente dalla pillola del giorno dopo scelta, prima si assume è meglio è. Il nome pillola del giorno dopo tende a far pensare che si possa prendere con comodo, ma la sua efficacia tende a ridursi man mano che trascorre tempo tra il rapporto a rischio e l’assunzione.

Per eventuali dubbi o domande

Sul sito gestito dalla Società Medica Italiana per la Contraccezione si possono trovare un servizio di risposta immediata tramite NellaChat, un servizio l’esperto risponde e ha un’ampia sezione dedicata alle domande sulla pillola del giorno dopo.

