Come si compra la spunta blu su Instagram? Prezzo del verificato

La spunta blu su Instagram si può comprare con un prezzo del verificato variabile ma che cambia tutto. Un tempo si doveva semplicemente diventare noti, fornire indicazioni al social per riuscire a ottenere la spunta blu che evidenziava come dietro a quel profilo ci sia effettivamente la persona che lo rappresenta. Molto spesso infatti ci siamo trovati di fronte a dei profili molto differenti che ci evidenziavano come in realtà non c’era dietro il reale proprietario. Ed è così che la reputazione di molti personaggi famosi o anche i problemi di persone comuni aveva messo in difficoltà i proprietari reali di un profilo con quel nome.

Per acquistare la spunta blu si paga un servizio su Meta in Italia, al costo di 16.99 euro al mese avremo il badge di verifica e anche altri vantaggi. Tra questi la cosa più importante è sicuramente quella di avere una maggiore assistenza nei confronti del proprio account. Una cosa che ci permetterà dunque di avere maggiore sicurezza informatica sui nostri dati.

Spunta blu su Instagram, il mondo cambia

La spunta blu su Instagram dimostra da parte sua come il mondo sia pronto a cambiare. Questo perché ci troviamo di fronte a un prodotto molto interessante e in grado di diventare per molti un vero e proprio lavoro. Sotto questo punto di vista ci troviamo di fronte a una sicurezza che è come se mettessimo un antifurto sulla serranda della saracinesca del nostro negozio, evitando che i ladri possano creare dei problemi.

È così che la nostra identità digitale viene verificata e protetta, perché tramite quei profili siamo proprio noi a parlare in maniera indiretta alle persone, rischiando anche denunce e problemi legali vari. Diventa dunque fondamentale sotto questo punto di vista capire l’importanza di queste cose e come anche uno scherzo di un amico possa risultare decisamente grave. Ricordiamo che per ottenere la spunta blu non è fondamentale avere a disposizione un dato numero di follower, ma sarà necessario rispettare alcune cose molto importanti.

Instagram e non solo

Attenzione però perché presto scopriremo i costi del verificato anche per altri social network. Al di là di Facebook che è sulla via del tramonto la spunta del verificato la troviamo anche su Twitter, uno dei social più utilizzati soprattutto negli Stati Uniti d’America. TikTok, YouTube, Twitch e molti altri profili sicuramente regaleranno la possibilità a molti creator di riuscire ad avere un vero e proprio stipendio.

Questo porterà a degli incassi importanti che andranno fatturati in quella che diventa di fatto una vera e propria azienda. Diventa dunque importante cercare di raggiungere da vicino i nostri profili per farli verificare e renderli più credibili soprattutto agli occhi delle aziende. Anche perché i social sono diventati una vera e propria professione con tutto ciò che ne consegue. Sarà interessante vedere quello che accadrà nelle prossime settimane quando potrebbe cambiare qualcosa ancora una volta e magari vedere il verificato diventare una novità che verrà superata da qualcos’altro. Servirà in merito solo aspettare il giusto tempo e capire come gestire il tutto.