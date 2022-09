Come si è sviluppato negli anni il mercato italiano dei Casinò

In Italia i giochi d’azzardo, i casinò, i giochi ricreativi e le scommesse sono attualmente legali, anche se ci sono alcune restrizioni e controversie sulle scommesse online su Internet, in particolare giochi e scommesse sportive provenienti dall’Inghilterra dove questo mondo è già molto sviluppato.

Da quando il gioco d’azzardo è stato legalizzato in Italia, si è diffuso in varie zone del territorio transalpino e con vero successo, costruendo nuovi casinò.

Lo Stato ha beneficiato molto di questo progresso, dal momento che nel 2008 il gioco d’azzardo in Italia ha registrato 47,5 miliardi di euro, per i quali il parlamento italiano aveva diritto a quasi 8 milioni di euro.

Il boom del gioco sono le scommesse sportive, che hanno superato i 4.000 milioni di euro di ricavi, collocando la propria crescita al 45%.

I casinò più importanti e unici sono quattro: Campione, Venezia, Sanremo e Vallée. Il primo è un edificio moderno, che adotta i comfort degli hotel di lusso, e quello di Venezia ha una tradizione secolare che ci riporta ai tempi più glamour di questi centri ricreativi.

Tutti i casinò richiedono la presentazione della documentazione e in quasi tutti devi arrivare con giacca e cravatta, che alla fine possono essere noleggiati. Anche per alcune parti dei casinò devi pagare una quota d’ingresso.

Casinò di Campione

Il piccolo comune di Campione in Italia si trova in provincia di Como ed è la patria di uno dei quattro italiani più moderni.

Casinò Sanremo

Recentemente è stato completato il progetto per la realizzazione di un nuovo edificio dopo 72 mesi di lavori. Il Casinò di Campione d’Italia ha ospitato personaggi illustri, celebrità e milionari che amano le numerose varianti di gioco come la roulette americana e quella francese.

Casinò Comunale di Sanremo

Risalente al 1905, la sede del Casinò di San Remo è ospitata in un edificio realizzato in stile liberty. Conosciuto per essere il luogo tradizionale della Canzone Italiana, il Casinò di Sanremo ospita ogni anno i duelli Chemin de Fer.

Personaggi di grande rilievo come sovrani, politici, magnati dell’industria e artisti famosi vengono a farsi vedere e scommettere. Oltre ai giochi tradizionali, all’interno del Casinò di Sanremo possiamo giocare a slot machine e video poker.

Bookmaker e casinò online

Da alcuni anni ormai, l'ascesa delle case di scommesse online e dei casinò ha notevolmente aumentato la sua popolarità. Il facile accesso da qualsiasi luogo e qualsiasi dispositivo mobile e la grande varietà di giochi e intrattenimento che hanno, li ha resi una grande competizione rispetto ai casinò tradizionali. I Casinò Online offrono un gran numero di giochi che non hanno nulla da invidiare ai Casinò fisici. Non solo nella sua varietà di slot, ma anche nella sua versione live con i tradizionali giochi di roulette, blackjack , poker, ecc.