Come si fa la Pec? Prezzo, offerte, mail

Ormai la Pec, Posta elettronica certificata, ce l’abbiamo tutti. Ma sapete come si fa? In una società che va sempre più avanti con la tecnologia c’è qualcuno che rimane indietro e non è capace di sviluppare le idee che sono alla base della tecnologia. Non solo persone anziane, ma anche adulti che non sono cresciuti col computer o che sono abituati a consegnare documenti a mano o a spedirli per posta cartacea. Oggi è cambiato tutto e forse tutto è più facile anche se per molti le cose si sono complicate.

Diventa dunque interessante fornirvi una semplice guida che vi possa permettere di analizzare in maniera immediata e abbastanza intuitiva i passaggi per realizzare quello che è un prodotto indispensabile e utile per riuscire a svolgere delle mansioni indispensabili e anche abbastanza necessarie sotto diversi punti di vista. Andiamo dunque a spiegarvi tutto passo dopo passo.

Pec, come si fa? Prezzo

Per prima cosa dovete sapere che esistono numerosissimi provider dove fare la vostra Pec da Legalmail ad Aruba passando per Poste Italiane e tanti altri ancora. Farlo non è difficile e una volta che avrete questo strumento potrete inviare dei documenti legali che abbiano una validità di fronte a diverse situazioni giuridiche piuttosto importanti. Questa mail permette a privati, aziende e pubblica amministrazione di scambiarsi mail che hanno lo stesso identico valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Attenzione però a non confondere il tutto con la firma digitale che è decisamente una cosa differente con soluzioni differenti e proposte differenti. La firma serve a dare valore legale a un singolo documento e non ad altro. Inoltre dovete sapere che per la pec non serve alcun tipo di software o dispositivo, vi basterà accedere alla vostra rete internet con delle credenziali che spesso potrebbero essere a due valori di identificazione. State attenti a scegliere sempre provider certificati e che abbiano la chiara dimensione della legalità perché sicuramente sarà importante garantire attraverso questi la propria privacy e la sicurezza legata proprio all’invio di una singola mail.

Costo della Pec

Quanto costa una Pec? I prezzi variano in base al provider. Una delle offerte più vantaggiose del momento è quella che ci regala Poste Italiane con una soluzione ideale a 5.50 euro iva esclusa per un anno. Ci sono anche altri provider come quello più famoso di tutti e cioè Aruba. Qui vengono proposti tre tipi di abbonamento. Quello standard costa 5 euro + iva l’anno, al rinnovo 9.90 con un Gb di Spazio e spazio aggiuntivo opzionale di 1 Gb. La Pec Pro invece costa 25 euro l’anno più iva con 2 giga di spazio, 3 di archivio, notifiche sms e spazio aggiuntivo illimitato.

La Pec Premium di Aruba è simile all’altra solo che offre cinque ulteriori giga per quanto riguarda l’archivio e costa 40 euro più iva l’anno. Si tratta sicuramente di un provider molto serio e affidabile come lo è anche quello delle Poste, ma ne esistono davvero moltissimi che possono di fatto regolamentare la vostra situazione e aiutarvi ad avere i servizi che desiderate.