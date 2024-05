Come si fa la Torta Savoia: un classico della cucina siciliana

Sicuramente la Sicilia è una delle regioni più importanti quando si parla di dolci italiani. Tra le tante ricette di cui potremo parlare, oggi ci concentriamo su una torta, forse meno famosa di altri pezzi da novanta della pasticceria siciliana, ma sicuramente tanto buona. Questa è la torta Savoia, un classico della tradizione che fu ideato dalle suore benedettine di Catania in seguito all’annessione della regione al Regno D’Italia. In questo dolce infatti, oltre al nome che fa chiaro riferimento alla famiglia reale dell’epoca, sono presenti le famose nocciole piemontesi, le stesse da cui si fanno tanti altri dolci famosi nel mondo.

Come si fa la Torta Savoia

Iniziamo con il dire che la torta Savoia è un dolce estremamente ricco e quasi pesante per qualcuno. In questa torta si alternano strati di biscuit a strati di crema che si compone di tre tipologie di cioccolato differente e nocciole. A questo si aggiungono una bagna al rum e come se non bastasse una copertura lucida di glassa al cioccolato. Insomma una bomba difficile da resistere.

Ingredienti per il biscuit:

Uova 5

Zucchero 150 g

Farina 00 90 g

Amido di mais (maizena) 50 g

Sale

Ingredienti per la crema di cioccolato:

Cioccolato fondente 300 g

Cioccolato al latte 200 g

Cioccolato bianco 25 g

Cacao amaro in polvere 25 g

Zucchero a velo 25 g

Farina di nocciole 70 g

Latte intero a temperatura ambiente 150 g

Burro a temperatura ambiente 60 g

Ingredienti per la bagna al rum e per la glassa di copertura:

Acqua 200 g

Zucchero 90 g

Rum 30 g

Cioccolato fondente 300 g

Burro di cacao 50 g

Preparazione della torta Savoia

Per la torta Savoia, preparate la pasta biscotto montando le uova con zucchero e sale, poi aggiungete farina e amido. Cuocete in forno a 180°C per 12 minuti, ottenendo 5 dischi. Preparate la crema mescolando farine, cacao, zucchero a velo e cioccolato fuso, aggiungendo burro e latte. Preparate la bagna con acqua, zucchero e Rum. Assemblate la torta alternando dischi di biscotto, bagnati con la bagna, e strati di crema. Raffreddate in frigorifero. Infine, glassate con cioccolato fuso e burro di cacao, decorate e lasciate riposare in frigo prima di servire.